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Сергей Притула показал, как провожает сына в школу: курьезное видео

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Сергей Притула опубликовал смешное видео / Фото из открытых источников

Сергей Притула не только успешный телеведущий, но и замечательный отец. В сети он неоднократно показывает любовь к своим детям – 11-летнему сына Дмитрию и 2-летней дочери Соломии.

Так, в одном из своих последних постов Сергей Притула порадовал поклонников курьезным видео, на котором показывает, как он проводит своего сына в школу из кухни в другую комнату.

Интересно Сергей Притула поделился списком любимых фильмов: что ведущий советует посмотреть на карантине

Обучение детей, находящихся на карантине никто не отменял. Поэтому Дмитрий дистанционно учится дома.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Провів малого до школи. В обід заберу додому.

Допис, поширений Сергій Притула (@siriy_ua)

Карантин – это не каникулы, поэтому до 24 апреля всем школьникам надо уделить особое внимание онлайн-обучению. Украинские учителя в условиях карантина нашли для школьников решение. Домашние задания раньше они присылали ученикам в вайбере. Теперь для учебного процесса учащихся есть платформа Google Classroom, ClassDojo, Classtime, Padlet и другие.

Уже с 6 апреля для украинских школьников стартует проект онлайн-уроков "Всеукраинская школа онлайн". С понедельника по пятницу в 10:00 уроки будут транслировать украинские телеканалы:

  • 5-й класс – Плюсплюс и 112 Украину
  • 6-й класс – ZOOM и NewsOne
  • 7-й класс – ZIK
  • 8-й класс – Индиго и УНИАН
  • 9-й класс – Рада и UA: Культура
  • 10-й класс – UA: Первый
  • 11-й класс – М1

Напомним, 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продолжило ограничения до 24 апреля.

Автор: Юлия Турелык
Теги: Карантин в Украине 2020 Школьники Учеба Образование Курьезные новости Сергей Притула LifeStyle
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