Сергей Притула показал, как провожает сына в школу: курьезное видео
Сергей Притула не только успешный телеведущий, но и замечательный отец. В сети он неоднократно показывает любовь к своим детям – 11-летнему сына Дмитрию и 2-летней дочери Соломии.
Так, в одном из своих последних постов Сергей Притула порадовал поклонников курьезным видео, на котором показывает, как он проводит своего сына в школу из кухни в другую комнату.
Интересно Сергей Притула поделился списком любимых фильмов: что ведущий советует посмотреть на карантине
Обучение детей, находящихся на карантине никто не отменял. Поэтому Дмитрий дистанционно учится дома.
Карантин – это не каникулы, поэтому до 24 апреля всем школьникам надо уделить особое внимание онлайн-обучению. Украинские учителя в условиях карантина нашли для школьников решение. Домашние задания раньше они присылали ученикам в вайбере. Теперь для учебного процесса учащихся есть платформа Google Classroom, ClassDojo, Classtime, Padlet и другие.
Уже с 6 апреля для украинских школьников стартует проект онлайн-уроков "Всеукраинская школа онлайн". С понедельника по пятницу в 10:00 уроки будут транслировать украинские телеканалы:
- 5-й класс – Плюсплюс и 112 Украину
- 6-й класс – ZOOM и NewsOne
- 7-й класс – ZIK
- 8-й класс – Индиго и УНИАН
- 9-й класс – Рада и UA: Культура
- 10-й класс – UA: Первый
- 11-й класс – М1
Напомним, 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продолжило ограничения до 24 апреля.
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