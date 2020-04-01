Сергей Притула показал, как провожает сына в школу: курьезное видео

Сергей Притула не только успешный телеведущий, но и замечательный отец. В сети он неоднократно показывает любовь к своим детям – 11-летнему сына Дмитрию и 2-летней дочери Соломии.

Так, в одном из своих последних постов Сергей Притула порадовал поклонников курьезным видео, на котором показывает, как он проводит своего сына в школу из кухни в другую комнату.

Интересно Сергей Притула поделился списком любимых фильмов: что ведущий советует посмотреть на карантине

Обучение детей, находящихся на карантине никто не отменял. Поэтому Дмитрий дистанционно учится дома.

Карантин – это не каникулы, поэтому до 24 апреля всем школьникам надо уделить особое внимание онлайн-обучению. Украинские учителя в условиях карантина нашли для школьников решение. Домашние задания раньше они присылали ученикам в вайбере. Теперь для учебного процесса учащихся есть платформа Google Classroom, ClassDojo, Classtime, Padlet и другие.

Уже с 6 апреля для украинских школьников стартует проект онлайн-уроков "Всеукраинская школа онлайн". С понедельника по пятницу в 10:00 уроки будут транслировать украинские телеканалы:

5-й класс – Плюсплюс и 112 Украину

6-й класс – ZOOM и NewsOne

7-й класс – ZIK

8-й класс – Индиго и УНИАН

9-й класс – Рада и UA: Культура

10-й класс – UA: Первый

11-й класс – М1

Напомним, 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продолжило ограничения до 24 апреля.