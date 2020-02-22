Сергей Притула показал последние подготовки к финалу Нацотбора Евровидения-2020: фото

Уже сегодня, 22 февраля, украинцы узнают имя вокалиста, который будет представлять страну на международном конкурсе Евровидение-2020. Но пока до Нацотбора остаются считанные часы, Сергей Притула показал последние подготовки к прямому эфиру.

Соответствующие кадры шоумен разместил на официальных страницах в сети. Сергей Притула позировал на фоне пустой съемочной площадки, где вскоре отгремит одно из самых ожидаемых шоу для страны. Кроме этого, ведущий Нацотбора Евровидения-2020 пообещал уже после конкурса поделиться впечатлениями с поклонниками.

Важно: Нацотбор Евровидение-2020: онлайн-трансляция финала

"Все технические службы на местах. Последние приготовления. Сегодня вечером узнаем, кто будет представлять Украину на Евровидении! Внеси свой вклад в голосование за победителя Национального отбора! Свои впечатления от нынешнего шоу напишу чуть позже, когда эмоции утихнут. С понедельника стартует тур "Вар‘ятів" по Донбассу, где-то там и рожу текст", – пошутил Сергей Притула.



Сергей Притула показал подготовку к Нацотбору / Facebook / @serhiyprytula

Кроме этого, ведущий решил показать поклонникам, как создается само шоу. В операторской Сергей Притула сделал селфи, на котором видно работников Нацотбора и монитор с изображениями со всех камер в зале.



Последние подготовления к финалу Нацотбора / Facebook / @serhiyprytula



Сергей Притула перед стартом Нацотбора Евровидения-2020 / Facebook / @serhiyprytula

Трансляция финала Национального отбора Евровидения-2020 начнется в 19 часов. Посмотреть шоу можно на телеканалах СТБ и UA: Первый или же благодаря онлайн-трансляции в сети. Известно, что в прямом эфире выступят Jerry Heil, Krut, Go-A, KHAYAT, TVORCHI и David Axelrod. Именно они претендуют на поездку в Роттердам, где в мае состоится международный конкурс Евровидение-2020. Кроме этого, в финале Нацотбора выступят Джамала, Тина Кароль и Верка Сердючка.