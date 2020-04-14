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Сергей Притула показал смешное фото с дочкой: Карантин вверх тормашками

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Сергей Притула показал смешное фото с дочкой / Instagram / @siriy_ua

Популярный шоумен в течение самоизоляции достаточно активно развивает личный блог. На страницах инстаграма Сергея Притулы чаще фигурирует сын Дмитрий, однако сегодня он решил показать, как развлекается с младшей дочерью Соломией.

Известный телеведущий Сергей Притула изолировался в собственной квартире в столице вместе с женой Екатериной и двумя детьми. Семья добросовестно соблюдает карантин и остается дома. Однако если сын буднями занят дистанционным обучением, то маленькая дочка требует круглосуточного внимания звездного папы.

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В личном инстаграм-профиле шоумен показал, что девочка не даст ему заскучать. Похоже, в Соломии энергии хоть отбавляй. Девочка, которая редко видится с отцом из-за постоянных гастролей Сергея, вполне наслаждается временем с ним.

Карантин вверх тормашками. Соломию Сергеевну вообще не волнует, что мы сидим дома, ее все устраивает,
– прокомментировал Сергей Притула.


Сергей Притула проводит карантин с дочкой / Instagram / @siriy_ua


Сергей Притула проводит карантин с дочкой / Instagram / @siriy_ua

Ранее ведущий, который занимается воспитанием детей, показал, что среди семейных развлечений у них есть еще и прятки. Кроме того, он советует не только заботится о развитии детей, но и о духовном обогащении родителей. Притула призывает изучать языки, осваивать новые музыкальные инструменты и готовить для любимого человека вкусный ужин по рецепту самого Джейми Оливера.


Сергей Притула играет в прятки с дочкой на карантине​ / Instagram / @siriy_ua

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездные дети Сергей Притула
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