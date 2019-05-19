Сергей Притула пошутил над номером Сергея Лазарева на Евровидении-2019: видеофакт

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Сергей Притула высмеял Сергея Лазарева
Сергей Притула высмеял Сергея Лазарева / politeka.net

В израильском Тель-Авиве проходит грандиозный финал Евровидения-2019. От России на конкурс поехал Сергей Лазарев, который уже второй раз пытается завоевать желанную победу на шоу.

Хотя Украина отказалась от участия в Евровидении-20198, однако отечественные меломаны могут пересмотреть грандиозное шоу. Транслируют финал конкурса телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ. Бессменным комментатором конкурса является телеведущий Сергей Притула, который остро прокомментировал выступление Сергея Лазарева.

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По его словам, в России назвали причину того, что артист с 1 места рейтинга букмекеров скатился до 8. Эксперты РФ уверены, что в этом виновата постановка к песне Scream, которая не впечатлила зрителей.

Зря говорят, что у Сергея Лазарева плохая постановка. По-моему, он без проблем мог бы выиграть у нас, например, на конкурсе "Молодая Галичина",
– пошутил Сергей Притула.

Евровидение-2019 финал – смотрите видео: Сергей Лазарев – Scream

Кроме этого, шоумен остро высмеял и песню представителей Словении – дуэта Zala Kralj & Gasper Santl.

"Если эта песня выиграла Национальный отбор, то какими же были те, кто хуже? Вы знаете, когда Андрей Данилко сказал, что под песню KHAYAT на Национальном отборе ему хотелось заварить чаю, то я во время этой композиции хотел дать словенскому дуэту деньги на свадьбу", – добавил Сергей Притула.

Евровидение-2019 финал – смотрите видео: Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi

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Финал Евровидения-2019: порядок выстпулений и полный список участников
18 мая
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Теги: LifeStyle Евровидение 2019 Музыка Сергей Притула Сергей Лазарев
Источник: LifeStyle 24
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