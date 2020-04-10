Сергей Притула посоветовал 5 небанальных фильмов, которые смогут вас поразить

Украинский шоумен Сергей Притула решил предложить украинским киноманам вторую подборку фильмов, которая сможет поразить. Телеведущий не ограничился одним жанром, поэтому даже привередливые любители кино выберут из списка интересную ленту для просмотра.

Как известно, Сергей Притула с женой и детьми самоизолировался на время пандемии коронавируса. Звездная семья остается в имении на Киевщине и призывает украинцев также соблюдать условия карантина. А чтобы вечера поклонников не были скучными, Сергей Притула создал видеоблог, в котором делится советами и интересными подборками. Среди новых видео шоумена – топ фильмов, которые смогут поразить киноманов. Поэтому усаживайтесь поудобнее и выбирайте интересную киноленту на вечер.

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"Бьютифул" (Biutiful)

Год выхода – 2010

Жанр – драма, романтический фильм

Актерский состав: Хавьер Бардем, Рубен Очандьяно, Эдуард Фернандес, Марисэль Альварес, Нассер Салех

Если вы думаете, что в вашей жизни все идет наперекосяк, Сергей Притула советует пересмотреть испанскую киноленту "Бьютифул". Тогда будничные проблемы не будут казаться катастрофой по сравнению с главным героем фильма.

По сюжету, мужчина сам воспитывает двоих детей в Барселоне. Зарабатывает он на жизнь не совсем легально: он устраивает на работу иммигрантов, продает наркотики и поддельные вещи известных брендов, работает медиумом. Однако в один день главный герой узнает, что болен раком, потому у него мало времени, чтобы успеть завершить все дела.

"Когда вы его посмотрите, придет осознание, что не все в вашей жизни так плохо, как вам казалось. По крайней мере на фоне жизни героя Бардема, который живет в Барселоне и каждый день убеждается, что жизнь это не чередование белых и черных полос, а одна сплошная черная автострада", – рассказал Сергей Притула.

Смотрите трейлер к фильму "Бьютифул": видео

"Мой путь"

Год выхода – 2011

Жанр – военный фильм, экшн

Актерский состав: Чан Дон Гун, Дзе Одагири, Бинбин Фань, Ким Ин Квон, Ким Хи Вон, Тай-Кинг Про, Ким Ши Ху, Чхон Хо Чжин

"Иногда одна фотография становится причиной для ряда журналистских расследований и даже съемок полнометражного фильма. После высадки в Нормандии в 1944 году американские воины сделали кадр, который попал в прессу с подписью "Плен японца в немецкой униформе". Потом окажется, что на фото не японец, а кореец. Следовательно, возникнет логичный вопрос: а что, собственно, делает кореец в составе войск Вермахта в Нормандии? Объяснению этого интересного факта и посвящен этот фильм", – рассказал Сергей Притула.

Смотрите трейлер к фильму "Мой путь": видео

"Банкир" (The Banker)

Год выхода – 2020

Жанр – драма

Актерский состав: Сэмюэл Л. Джексон, Николас Холт, Джесси Ашер, Ниа Лонг, Колм Мини, Джейсон Дэвис, Майкл Харн, Пол Бен-Виктор, Грегори Алан Уильямс

Это новинка Голливуда, которая успела выйти на большой экран в США, однако в Украине ее показ отменили из-за пандемии коронавируса. Фильм "Банкир" рассказывает о расовой дискриминации, однако даже в таких условиях афроамериканцы пытаются построить карьеру и успешный бизнес.

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"Хуже, чем быть темнокожим в Штатах 50-х годов прошлого века, так это разве что было быть советским колхозником в те времена (афроамериканцам хотя бы паспорта выдавали!)... Фильм рассказывает о том, как темнокожие умудрились заниматься бизнесом в условиях расовой сегрегации, когда по Конституции ты якобы имеешь равные права со всеми, но на самом деле – нет. В фильме есть очень крутая фраза главного героя во время судебного заседания: "Почему вы отрезаете целую расу от достижения американской мечты?" – отметил Сергей Притула.

Смотрите трейлер к фильму "Банкир": видео

"Тепло наших тел" (Warm Bodies)

Год выхода – 2013

Жанр – романтический фильм, ужасы, комедия

Актерский состав: Тереза Палмер, Энали Типтон, Джон Малкович, Николас Гаулт, Лизи Каплан, Дэйв Франко, Роб Корддри, Кори Гардрикт

Если в паре один хочет посмотреть фильм о зомби, а другой – о любви, тогда "Тепло наших тел" станет идеальным выбором. По сюжету, парень-зомби влюбляется в девушку.

"Конечно, этот фильм не поставишь в ряд с классическими блокбастерами о зомби, но в том и весь прикол. Я ржал весь фильм без остановки, начиная с диалога главного героя-зомби со своим другом-зомби и заканчивая фактом, что зомбак ухаживает за девушкой, парнем которой он перед тем пообедал. На этом спойлеры закончились. Если хотите поржать и посмотреть такой фильм, над которым не надо сильно задумываться, то это – "Тепло наших тел", – посоветовал Сергей Притула.

Смотрите трейлер к фильму "Тепло наших тел": видео

"ГаГарин"

Год выхода – 1995

Жанр – мультфильм

Завершить подборку Сергей Притула решил мультфильмом "ГаГарин". "Я встречал не так много анимационных фильмов, которые бы имели сколько титулов и которые бы заставляли ухмыляться на все 32 в течение 3,5 минут просмотра. Мультик о мечте и зависти маленькой гусеницы, о ее приключениях с совершенно неожиданным финалом. Просто посмотрите "ГаГарин" – не пожалеете!" – отметил шоумен.

Смотрите трейлер к мультфильму "ГаГарин": видео

Смотрите видеоблог Сергея Притулы про фильмы: