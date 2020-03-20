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Сергей Притула посоветовал занятия на карантине: испытание семей на стрессоустойчивость

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Украинский шоумен никогда не остается в стороне от важных общественных проблем. Сергей Притула решил подхватить инициативу звездных коллег и на собственном примере показал, что карантин дома можно проводить весело и с пользой.

Не секрет, что Сергей Притула воспитывает двух детей – 11-летнего сына Дмитрия от первого брака и 2-летнюю дочь Соломию. Ввиду того, что сады и школы звкрыты, дети ведущего оказались дома, а родителям пришлось находить развлечения не только для себя, но и для малышей.

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Сергей Притула решил на собственном примере показать, чем занять себя и детей в изоляции. Он записал остроумный ролик с советами для украинцев и признался, что в этот непростой период многим семьям приходится несладко. Сам же шоумен громко слушает музыку с сыном, а дочка играет с мячом на балконе, не покидая пределы дома.

Карантин – это испытание семьи на прочность и стрессоустойчивость. Мы с Дмитрием вроде, справляемся,
– прокомментировал ведущий.

Сергей Притула посоветовал занятия на карантине:

  • Займитесь детьми! Нет детей? Делайте! Есть дети? Займитесь ими!
  • Изучайте языки
  • Вспомните, на чем вы играли в музыкальной школе или освойте новые музыкальные инструменты
  • Приготовьте для жены вкусный ужин по рецепту самого Джейми Оливера
  • И помните, что Бог дал нам такое счастье, как интернет, где всегда можно посмотреть интересные блоги интересных людей

Советы на карантине от Сергея Притулы: смотрите видео онлайн

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Сергей Притула Новости LifeStyle LifeStyle
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