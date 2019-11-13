Сергей Притула признался, строгий ли он отец

Украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула откровенно рассказал о воспитании двоих детей – 11-летнего Дмитрия и 2-летней Соломии. Знаменитый мужчина не скрывал, что он – строгий отец, однако к сыну проявляет большую требовательность.

Как известно, Сергей Притула не часто радует поклонников семейными снимками. Особенно придирчиво он относится к публикации совместных снимков с детьми. Потому, как только такие фотографии появляются в блоге шоумена, они получают немало от лайков от поклонников. Немало подписчиков блога Сергея Притулы считают, что ведущий – идеальный отец. Однако сам звездный папа признался в комментарии "Новому каналу", что очень требователен к своим потомкам и уделяет много времени их воспитанию.

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"Строгость зависит не от гендера, а от поведения. Когда Дмитрию было два года, какие-то замечания были идентичны тем, которые сейчас делаем Соломие. Конечно, на данном этапе к Дмитрию я более требователен – парню 11 лет. Это уже тот возраст, когда многие моменты в поведении, в быту, в распределении собственного времени должны быть инициированы им, а не взрослыми", – поделился Сергей Притула.



Сергей Притула с женой Екатериной и детьми / Facebook / @serhiyprytula

В то же время шоумен признался, что он – не только строгий отец, но и ведущий. На программе "Дети против звезд" Сергею Притуле приходилось довольно жестко восстанавливать субординацию в общении с малышами.

Некоторые дети, адаптировавшись на площадке, чувствовали себя так свободно и уверенно, что забывали о субординации. Я к детям на "вы" обращаюсь, они на "ты"... Иногда дети страдали синдромом вседозволенности, который существует в их семьях. Приходилось объяснять, что я не мама и не папа. Мне на голову не вылезешь,

– рассказал Сергей Притула.

Однако, когда дети расстраивались из-за проигрыша, телеведущий прекрасно ладил с маленькими участниками проекта, чем умилял всех зрителей.

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"Иногда бывали случаи, когда наши маленькие герои очень расстраивались от того, что проиграли в каком-то раунде или в игре в целом. Тогда приходилось выключать режим "ведущий" и включать режим "чужих детей не бывает". Потому что ничто так не разрывает сердце, как детские слезы. Тогда где-то обнимешь, где-то что-то бодрящее скажешь, где-то рассмешишь – и дальше к съемкам!" – отмечает он.

Что известно о личной жизни Сергея Притулы? Телеведущий Сергей Притула был дважды женат. С первой избранницей Юлией Андрийчук он прожил несколько лет и совместно с ней принял решение о разводе. Их сын Дмитрий остался жить с отцом. Именно мальчик помог ведущему наладить личную жизнь. Его симпатия к Екатерине Сопельник повлияла на решение Сергея Притулы жениться во второй раз. Сейчас пара проживает в столице и воспитывает двоих детей.