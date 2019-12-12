Сергей Притула признался, верит ли он в суеверия

13 декабря в Украине отмечают праздник Андрея. В этот день многие возьмутся за гадание и попытаются узнать будущее. Журналисты же поинтересовались у телеведущего и шоумена Сергея Притулы, верит ли он в судьбу и предрассудки.

Еще во время учебы в Тернополе Сергей Притула часто слышал советы, что ему не стоит работать на радио. Впоследствии, как рассказал он Новому каналу, знакомые убеждали не переходить на телевидение. Однако Сергей Притула не верил ни в какие советы или приметы и настойчиво развивался, выступая в команде КВН.

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"Уже со второго курса я начал складывать все сессии по индивидуальной ведомости. Я работал на радио, занимался КВН. И, откровенно, мне на учебу не хватало времени. Мог пропускать пары, но потом приходил на кафедру и все сдавал. Третий курс я почти весь пропустил, потому что поехал на работу в Великобританию. А когда на четвертый год вернулся, я был назначен студенческим деканом института", – рассказал Сергей Притула.

Все решения и перипетии привели Сергея Притула к славе, которой он теперь может похвастаться. Но в совпадение обстоятельств шоумен не верит, отмечая, что все имеет свою закономерность.

Я не верю в совпадение обстоятельств. Верю в закономерность действий и последствий. Можно называть это как угодно: судьба, звезды легли и прочее. Но что угодно выходит из действий, которые имеют свои последствия. Я точно не переживаю, если кто-то с пустым ведром переходит мне дорогу, или черная кошка пробежала, не плюю через левое плечо, не держу скрещенные пальцы и дули в карманах. Я очень цинично отношусь ко всему этому,

– рассказал Сергей Притула.

Любит ведущий и основатель юмористического проекта "Варьяты-шоу" и высмеивать эту тему в своих постановках. Впервые о народных приметах, суевериях и неожиданных совпадениях он рассказал украинцам в ​​Comedy Club Ukraine. Ролик до сих пор пользуется популярностью в сети, а тысячи любителей юмора охотно его просматривают.

Сергей Притула о предрассудках: смотрите видео (18+)