Сергей Притула рассказал, как развлекает детей во время карантина

Сергей Притула – не только успешный ведущий и актер, но и звездный отец. Он воспитывает 11-летнего сына Дмитрия и 2-летнюю дочь Соломию. Поэтому на карантине шоумен решил поделиться, как проводит свободное время с потомками.

Журналистам "Нового канала" Сергей Притула рассказал, что на время карантина развлекает детей познавательными играми, книгами и документальными фильмами. Однако это далеко не весь список дел, которые можно выполнить с потомками во время самоизоляции.

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"Карантин с детьми не вызывает какого-либо дискомфорта. Наоборот, младшая вот вообще очень радуется. Последний раз она со мной проводила столько времени, когда я ногу сломал (Смеется). Мы играем с ней в лото, учим буквы, складываем Lego и пазлы. Словом, не унываем", – рассказал Сергей Притула.

В то же время первенец шоумена уже почувствовал недостатки карантина. Дмитрий после школы посещал различные секции и курсы, которые теперь закрыты.

"С Димой сначала было немного сложнее, потому что даже на каникулах, когда нет занятий в школе, он все равно каждый день чем-то занят. А тут оказалось, что в компьютерную академию ходить нельзя, в бассейн – тоже, ЛФК (лечебная физкультура, – ред.) – "охрана-отмена", барабаны – отдохнут, дополнительные занятия по химии тоже "в утиль". Поэтому в первые несколько дней малого немного "накрывало" от свободы и того, что есть столько свободного времени", – поделился Сергей Притула.

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Однако, по словам шоумена, подросток нашел, чем заняться дома. Сын Сергея Притулы много читает и учится в онлайн-режиме.

"Но потом мы собрались и упорядочили ежедневный график. Есть онлайн-занятия, есть самостоятельная проработка школьной программы и выполнение "домашек". Перед карантином я много прикупил книг, половину он уже прочитал. Барабаны дома есть, поэтому на них тоже немного занимается. А еще имеет достаточно времени, чтобы смотреть документальные фильмы об авиации, в последнее время эта тема его очень интересует", – добавил Сергей Притула.