Сергею Притуле и Лесе Никитюк дали смешное прозвище: реакция шоумена

Украинский тандем ведущих Леси Никитюк и Сергея Притулы настолько понравился зрителям, что они и в сети охотно наблюдают за жизнью звезд. Не упускают они возможности и прокомментировать такую коллаборацию, придумывая смешные прозвища.

На днях Сергей Притула поделился с поклонниками общим фото с Лесей Никитюк. Фотографию он сделал в перерыве между съемками телепроекта "Суперинтуиция", который выходит на Новом канале. Ведущие счастливо улыбались перед камерой, позируя в одной из гримерных. Фото привлекло внимание людей, а одна пользовательница назвала Лесю и Сергея "Миссис и мистер Тролль".

Читайте также: Леся Никитюк рассмешила сторонников неожиданным образом: фото и видео

Такое прозвище тандему дали не случайно. Во время эфиров шоу "Кто сверху?" можно увидеть, как Леся Никитюк и Сергей Притула шутят друг над другом, выбирая иногда острые темы и колючие фразы. Да и вне съемочной площадки знаменитости поддерживают дружеские отношения, демонстрируя сети совместные фото. Сергей Притула решил прокомментировать прозвище и общение с Лесей Никитюк.

"Нормально реагирую! Если мы с Лесей регулярно троллим друг друга в эфирах программы "Кто сверху?", а иногда и вне их, почему бы нет? Если от этого шоу выигрывает, то слава Богу. Однозначно автор комментария писал это без негатива. По крайней мере , наш "троллинг" интереснее, чем какие-то пресные отношения ведущих программ", – отреагировал Сергей Притула.



Леся Никитюк и Сергей Притула получили смешное прозвище в сети / Скриншот

Сейчас в сети появились снимки с программы "Суперинтуиция". На фото можно увидеть, как проходили съемки шоу с участием Леси Никитюк и Сергея Притулы. В выпуске развлекательного проекта зрители смогут увидеть роскошное миниплатье ведущей, которое подчеркнуло ее стройные ноги. Даже на фотографиях видно, что грустить Лесе и Сергею на съемочной площадке не приходилось.



Леся Никитюк и Сергей Притула / Пресс-служба



Съемки шоу "Суперинтуиция" / Пресс-служба



Леся Никитюк снялась в шоу "Суперинтуиция" / Пресс-служба