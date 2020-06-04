Члены Британской академии кино и телевизионных искусств огласили номинантов премии BAFTA TV, где особое место в списке номинаций занял сериал "Чернобыль" (Chernobyl). Американо-британская лента о событиях в Украине претендует на 14 теленаград.

Британская академия кино и телевизионных искусств 4 июня объявила номинантов ежегодной премии BAFTA в области телевидения (BAFTA TV Awards и BAFTA TV craft Awards). Телепремии должны были вручить 26 апреля и 17 мая, а претендентов – объявить еще в марте. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы, поэтому церемония награждения премией BAFTA TV Craft Awards состоится 17 июля, а BAFTA TV Awards – 31 июля. Съемки церемоний будут проходить в закрытых студиях с соблюдением социального дистанцирования, а лауреатам предложат принять награды виртуально. Об этом говорится на сайте премии BAFTA.

Интересно С популярного китайского сайта исчез сериал "Чернобыль": как это связано с коронавирусом

Абсолютным лидером по количеству номинаций в 2020 году стал сериал "Чернобыль" от HBO и Sky Atlantic. Кинолента стала рекордсменом по количеству номинаций наряду с прошлогодним сериалом "Убивая Еву", который в 2019 вошел в такое же количество номинаций в шорт-листе. Среди категорий сериал претендует на: лучшую мужскую роль (Джаред Харрис), лучшую мужскую роль второго плана (Стеллан Скарсгард), лучший минисериал, лучший дизайн костюмов, лучший оригинальный саундтрек и другие.

Что известно о сериале "Чернобыль"?Автором пятисерийного британско-американского минисериала стали Крейг Мезин и Юган Ренк. В сериале говорится о событиях 1986 года, когда на Чернобыльской атомной электростанции взорвался реактор. Событие стало одной из крупнейших техногенных катастроф в истории, которую долгое время в СССР пытались замалчивать. Премьера исторической драмы состоялась 6 мая 2019 года, она получила широкое признание в мире. Ленту номинировали на лучшие кинопремии мира – Золотой глобус и Эмми.

Смотрите трейлер сериала "Чернобыль" онлайн:

Следующим по популярности сериалом этого года стала лента "Корона" (7 номинаций), а на третьем месте – комедийное шоу "Флибэг" (6 номинаций). С полным списком номинантов вы можете ознакомиться на сайте премии BAFTA.