Пятисерийный минисериал телеканала HBO "Чернобыль" завоевал семь наград британской телепремии BAFTA TV. Драму отметили как лучший минисериал и оценили за режиссуру, операторскую работу, музыку, монтаж, костюмы, работу художника и звук.

Британско-американский сериал о трагедии на Чернобыльской атомной электростанции вышел на широкие экраны в мае 2019 года и получил признание во всем мире. "Чернобыль" претендовал на 14 теленаград от членов Британской академии телевидения и киноискусства в рамках премии BAFTA TV. Драма о событиях в Украине получила сразу семь статуэток, как говорится на официальном сайте.

К теме В России сняли фильм о Чернобыле: трейлер возмутил сеть

Награды сериала "Чернобыль" на BAFTA TV

Лучшая режиссерская работа" (Юган Ренк)

Лучшая операторская работа

Лучшие декорации

Лучший дизайн костюмов

Лучший оригинальный саундтрек (Гильдур Гуднадоттир)

Лучший звук и монтаж

Лучшая работа художника

К сожалению, из-за вспышки коронавируса церемонию награждения перенесли с весны на июль. Однако победители так и не смогли забрать статуэтки лично в связи с нестабильной ситуацией в мире. Премию BAFTA TV сняли заранее, а лауреаты приняли награды виртуально. Вторая часть церемонии появится 31 июля.

Смотрите трейлер сериала "Чернобыль" онлайн