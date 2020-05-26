24 Канал Техно Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

"Как долго я тебя ждала": где смотреть все серии драматического сериала

- Читати новину українською
Сериал Как долго я тебя ждала 1 сезон: все серии, актеры, сюжет
"Как долго я тебя ждала" смотреть онлайн / Пресс-служба

В Украине стартовал повторный показ сериала "Как долго я тебя ждала". Драма, покорившая зрителей еще в 2019 году, получила бешеную популярность. Журналисты LifeStyle 24 решили познакомить читателей с главными героями и сюжетом сериала, а также поделиться информацией, где смотреть все серии фильма.

Что известно про "Как долго я тебя ждала"

Сериал впервые вышел на экран в 2019 году. Лента сразу же покорила зрителей романтичной и непростой историей любви Жанны и Романа. Проект "Как долго я тебя ждала" состоял из 20 серий, которые второй раз показали киноманам. Транслирует украинский сериал телеканал СТБ, одновременно все эпизоды уже доступны и в сети.

Смотрите также: Лучшие украинские фильмы всех времен, которые стоит посмотреть каждому

По сюжету, Жанна и Роман знают друг друга с детства. Их крепкая дружба перерастает в любовь. И, казалось бы, главные герои имеют все шансы построить безупречную семью, однако на пути их счастью становится немало проблем.

Отец Жанны – полицейский Валерий Соловьев – отнюдь не в восторге от будущего зятя. Он отказался давать согласие на свадьбу с Романом, что не останавливает молодых людей: они тайно венчаются в церкви. За это Валерий Соловьев решает наказать молодоженов и придумывает для этого коварный план. Он упекает за решетку Романа, обвиняя его в убийстве собственной же любовницы. Но выдержит ли любовь Жанны эту разлуку и какую цену она заплатила за свободу Романа – зрители узнают в сериале "Как долго я тебя ждала".

Смотрите все серии сериала "Как долго я тебя ждала": видео

Актерский состав

Оглушительный успех сериала "Как долго я тебя ждала" принес не только драматический сюжет, но и мастерская игра главных актеров. Режиссер Валерий Ибрагимов пригласил в проект российских и украинских актеров.

А также: Сериалы мая: какими новинками будет удивлять Голливуд

В частности, главные роли в сериале получили:

  • Евгения Нохрина – Жанна
  • Дмитрий Блажко – Роман
  • Александр Мохов – Антон Якимов, отец Романа
  • Алексей Зубков – Валерий Соловьев, отец Жанны
  • Олеся Жураковская – Любовь Якимова, мама Романа
  • Елена Хижна – Лидия

Каковы герои сериала "Как долго я тебя ждала" / СТБ

Пока неизвестно, будет ли 2 сезон сериала "Как долго я тебя ждала". В сети предполагают, что продолжение романтической истории представят до конца 2020 года. Однако официального подтверждения этому нет.

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости LifeStyle Новости Украины Кино LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Мастер-классы от Олега Скрипки, Златы Огневич и других: чему учат звезды в сети
25 мая , 17:32 Мастер-классы от Олега Скрипки, Златы Огневич и других: чему учат звезды в сети
Юлія Михайлова
Лунный календарь стрижек на май: полезные советы
25 мая , 11:50 Лунный календарь стрижек на май: полезные советы
Квітослава Туз
Маше Ефросининой – 41! Важнейшие правила жизни украинской телеведущей
25 мая , 10:55 Маше Ефросининой – 41! Важнейшие правила жизни украинской телеведущей
Юлія Турелик