"Как долго я тебя ждала": где смотреть все серии драматического сериала

В Украине стартовал повторный показ сериала "Как долго я тебя ждала". Драма, покорившая зрителей еще в 2019 году, получила бешеную популярность. Журналисты LifeStyle 24 решили познакомить читателей с главными героями и сюжетом сериала, а также поделиться информацией, где смотреть все серии фильма.

Что известно про "Как долго я тебя ждала"

Сериал впервые вышел на экран в 2019 году. Лента сразу же покорила зрителей романтичной и непростой историей любви Жанны и Романа. Проект "Как долго я тебя ждала" состоял из 20 серий, которые второй раз показали киноманам. Транслирует украинский сериал телеканал СТБ, одновременно все эпизоды уже доступны и в сети.

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По сюжету, Жанна и Роман знают друг друга с детства. Их крепкая дружба перерастает в любовь. И, казалось бы, главные герои имеют все шансы построить безупречную семью, однако на пути их счастью становится немало проблем.

Отец Жанны – полицейский Валерий Соловьев – отнюдь не в восторге от будущего зятя. Он отказался давать согласие на свадьбу с Романом, что не останавливает молодых людей: они тайно венчаются в церкви. За это Валерий Соловьев решает наказать молодоженов и придумывает для этого коварный план. Он упекает за решетку Романа, обвиняя его в убийстве собственной же любовницы. Но выдержит ли любовь Жанны эту разлуку и какую цену она заплатила за свободу Романа – зрители узнают в сериале "Как долго я тебя ждала".

Смотрите все серии сериала "Как долго я тебя ждала": видео

Актерский состав

Оглушительный успех сериала "Как долго я тебя ждала" принес не только драматический сюжет, но и мастерская игра главных актеров. Режиссер Валерий Ибрагимов пригласил в проект российских и украинских актеров.

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В частности, главные роли в сериале получили:

Евгения Нохрина – Жанна

Дмитрий Блажко – Роман

Александр Мохов – Антон Якимов, отец Романа

Алексей Зубков – Валерий Соловьев, отец Жанны

Олеся Жураковская – Любовь Якимова, мама Романа

Елена Хижна – Лидия

Каковы герои сериала "Как долго я тебя ждала" / СТБ

Пока неизвестно, будет ли 2 сезон сериала "Как долго я тебя ждала". В сети предполагают, что продолжение романтической истории представят до конца 2020 года. Однако официального подтверждения этому нет.