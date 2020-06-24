К выходу на большой экран готовят новый сериал "Казаки. Абсолютно лживая история". Премьера новинки кино запланирована на осень 2020 года. Посмотреть ленту можно будет на телеканале ICTV. Теперь же в сети презентовали первый официальный трейлер.

Официальный трейлер опубликовали в фейсбуке представители Министерства культуры и информационной политики Украины. В сети также раскрыли детали 12-серийной ленты о казаках, которые уже привлекли внимание киноманов.

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Сюжет сериала

В центре сюжета "Казаки. Абсолютно лживая история" окажутся события конца XVI века. Обычный украинский крестьянин Иван пытается украсть драгоценности у московского царя. На такую ​​отчаянную кражу парня заставят жизненные обстоятельства: мама Ивана попала в турецкий плен, потому украинцу нужны средства, чтобы ее освободить. Парень ворует магическую сережку, которая является залогом непобедимости московских властей и теряет ее. С этого и начинаются захватывающие и очень опасные приключения крестьянина.

Вернуть сережку окажется нелегко, ведь ее на Сечи носит атаман. Попасть в ряды казаков и отобрать драгоценность – просто невозможно. Но у Ивана не остается выбора: на него уже устроили охоту наемники царя.

Кадры из сериала "Казаки. Абсолютно лживая история" / Фото Facebook / @brekhlyvaistoriya

Главные актеры

Зрителей поразит и актерский состав. У персонажей сериала "Казаки. Абсолютно лживая история" искусно перевоплотились:

Юрий Дяк - Иван

Андрей Исаенко - Назар

Мила Сивацкая - Марьяна

Михаил Гаврилов - Федор

Остап Ступка - Кошевой атаман

Михаил Кукуюк - Петр

Лариса Руснак - Оксана

Игорь Портянко - Мелетий

Александр Пискунов - Игорь

Георгий Делиев - Царь

Александр Мельник - Характерник

Дмитрий Вивчарюк - Козак Царко

Евгений Олейник - Козак Красуля

Смотрите трейлер к сериалу "Казаки. Абсолютно лживая история": видео