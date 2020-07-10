Популярный сериал "Корона", который рассказывает о жизни Елизаветы II и ее родственников, не завершится 5 сезоном. Авторы проекта планируют снять еще один сезон, который уже будет финальным. Однако там не стоит ожидать появления персонажа Меган Маркл.

6 сезон "Короны"

Об этом представители Netflix объявили на твиттер-странице, решив не скрывать причин такого решения. По их словам, сейчас к съемкам готовится 5 сезон "Короны". Во время обсуждения сюжетной линии авторы проекта пришли к соглашению, что по-настоящему воссоздать историю королевы Елизаветы ІІ удастся только благодаря дополнительным сериям.

Смотрите также Лучшие киноленты о Елизавете II и ее семье, которые показывают жизнь во дворце

"Вскоре после того, как мы начали обсуждать сюжетные линии пятого сезона, стало понятно, что для того, чтобы отдать должное богатству и сложности истории, мы должны вернуться к первоначальному плану и снять 6 сезонов. Однако должен внести ясность: этот сезон не приблизит нас к настоящему, но позволит охватить предыдущий период более детально", – прокомментировал создатель сериала Питер Морган.

Сейчас всех деталей замысла в Netflix не рассекречивают. Однако Питер Морган признался, что зрителей ждет увлекательная история о Елизавете ІІ, которая охватит начало 2000-х. А вот поклонники Меган Маркл могут расстроиться, ведь персонажа этой красавицы не будет в сериале "Корона" из-за временных рамок.

Что известно об актерском составе ленты

И пока в сети не сдерживают восторга, что любимый сериал получит продолжение, авторы проекта усиленно готовятся к выходу 4 сезона и началу съемок 5-го. Так, уже ведутся переговоры с актерами, которые предстанут в ленте, и рассекречены первые имена звезд.

Главные роли в 5 сезоне сериала "Корона" исполнят:

Имельда Стонтон – королева Великобритании Елизавета II

Имельда Стонтон исполнит роль Елизаветы II / Vogue Фото

Лесли Мэнвилл – принцесса Маргарет, сестра Елизаветы II

Лесли Мэнвилл исполнит роль принцессы Маргарет / Фото InStyle

Эмма Коррин – принцесса Диана

Невероятное сходство леди Ди и Эммы Коррин / Фото Vogue

Уже известно, что зрителей ожидает много трагических моментов, ведь лента охватит и годы гибели леди Ди в автокатастрофе, и смерть принцессы Маргарет от инсульта. Поэтому киноманы не сомневаются, что эмоциональности двум сезонам "Короны" будет не занимать.