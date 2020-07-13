На Netflix готовятся к выходу нового 5 сезона сериала "Люцифер". Зрителей ждет непредсказуемое шоу, в котором главные герои будут распутывать ряд загадочных событий. Сейчас в сети опубликовали захватывающий трейлер сериала.

Что известно о 5 сезоне "Люцифера"

Впервые сериал вышел на стриминговий платформе Netflix в 2016 году. С тех пор количество поклонников проектв "Люцифер" росло каждый сезон, а продолжение ленты уже ждут тысячи киноманов. Об успехе будущей новинки Netflix свидетельствует и трейлер, который за считанные минуты после публикации в ютубе получил более 400 тысяч просмотров.

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В конце 4 сезона Люцифер решает покинуть Лос-Анджелес, чтобы защитить свою возлюбленную Хлою от опасности и не допустить вторжение демонов. После поцелуя с девушкой главный герой возвращается в ад и снова садится на свой трон.

Но не проходит много времени, как несчастный и скучающий Люцифер возвращается на Землю. На этот раз ставки в его игре значительно выше, чем когда-либо прежде, а зрителей ждет раскрытие многих секретов. Также в одном из интервью актер Том Эллис намекнул, что возможны смерти любимых персонажей, однако авторы проекта эти данные не подтвердили.

Кроме этого, в первом трейлере киноманы познакомятся с братом Люцифера, который является точной копией своего родственника. И что делает Майкл в Лос-Анджелесе и где сам Люцифер – зрители узнают уже с 21 августа. Именно на этот день запланирован выход первого эпизода 5 сезона.

Смотрите трейлер к 5 сезону сериала "Люцифер": видео

Главные актеры

Наибольшие волнения у киноманов вызвал звездный состав 5 сезона сериала "Люцифер". Согласно трейлеру и анонсам Netflix, главную роль неизменно исполнит актер Том Эллис. Кроме этого, в сериале появятся: