Сериал "Моя гениальная подруга" получил бешеную популярность в мире. Поэтому тысячи киноманов в Украине, как и весь мир, ожидают выход 3 сезона. На когда запланирована премьера и чего ожидать от нее – узнавайте в материале LifeStyle 24.

История сериала

После показа первых серий "Моя гениальная подруга" на Венецианском кинофестивале в 2018 году авторы проекту уже знали, что их работа получит огромный успех. И так и случилось: после оваций критиков режиссер Саверио Костанцо презентовал сериал в сети, где его уже ждали тысячи киноманов. Причиной такой популярности были сюжет "Моей гениальной подруги" и мастерская экранизация, убежден LifeStyle 24.

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Большое внимание привлекла и автор книги, по которой сняли сериал. Элена Ферранте не хочет публичности, поэтому никто не знает, как выглядит загадочный литератор. Особую интригу она передала и в сюжете "Моя гениальная подруга", ведь каждый представляет Элену как главную героиню.

Сюжет сериала "Моя гениальная подруга 3"

В центре событий – девочки Элена и Лила, которые в 1950-х учатся в школе и мечтают побороть нищету, в которой живут. Обе – очень разные по характеру, но быстро находят общий язык. Они решают написать книгу, которая и принесет им успех и деньги.



Сериал "Моя гениальная подруга" / Фото HBO

Но после окончания школы главные героини проживают совершенно разные судьбы. Родители Элены находят средства для дальнейшей учебы, а вот Лила идет работать и пытается наладить личную жизнь. Проходит время, прежде чем подруги вновь возобновляют общение. А происходит все после того, как Лила принимает ухаживания от настойчивого Марчелло.

В 3 сезоне Элена вернется в Неаполь. Девушка узнает, что у ее подруги романтические отношения с другим мужчиной. Лила все же решила бросить Марчелло и выйти замуж за богатого представителя семьи Караччи. Светская жизнь, роскошь во всем – именно такими становятся будни харизматичной героини. И сохранить в этом свою личность будет очень сложно.



Кадр из сериала "Моя гениальная подруга" / Фото HBO

Ожидается, что в 3 сезоне сериала "Моя гениальная подруга" будет 8 серий. Премьера запланирована на апрель 2021 года.

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"Зрители и критики продолжают следить за историей Элены и Лилы, и это очень приятно. Мы благодарны всей команде, которую возглавляет Саверио Костанцо за выдающуюся работу. Мы не можем дождаться, чтобы показать следующую главу жизни и дружбы Элены и Лилы", – отметила в комментарии EVP вице-президент HBO Франческа Орси.

Главные актеры сериала:

Гая Джирачи – Лила

Маргерита Маццуко – Элена

Аннарита Витоло – Иммаколата Греко

Лука Галлоне – Витторио Греко

Валентина Акка – Нунция Черулло

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