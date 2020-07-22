В Голливуде разгорелся новый скандал: в сериале "Очень странные дела" будто бы нашли плагиат. Авторы проекта решали не замалчивать резонансные обвинения, обратившись к своим юристам.

Скандал с сериалом "Очень странные дела": первые детали

По данным таблоида The Wrap, на создателей сериала "Очень странные дела" Мэтта и Росса Даффер подали в суд. Кроме этого, в судебном иске фигурирует и знаменитая стриминговая компания Netflix, где появляются новые эпизоды проекта.

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Компания Irish Rover Entertainment заявляет, что сюжет сериала содержит плагиат из их проекта "Тотем". Сюжет этой ленты разрабатывали Джеффри Кеннеди и Аарон Симс. Последний перешел работать на Netflix и был причастен к разработке концепт-артов сериала "Очень странные дела". Поэтому, по мнению истцов, именно Аарон Симс мог слить информацию о проекте конкурентам.

В сценарии "Тотема" действительно есть сходство, которую невозможно проигнорировать. Одна из героинь девочка Ким, имеет сверхъестественные способности и помогает друзьям открыть портал в мир с монстрами.

Сейчас за дело взялись юристы Netflix, которые заявили, что сюжет их сериала является оригинальным. Все детали проекта "Очень странные дела" разрабатывали братья Даффер, котрые не пользовались информацией о лентах конкурентов. Кроме этого, в Netflix убеждены, что авторы сюжета "Тотема" просто хотят разбогатеть благодаря ложному обвинению.

О чем сериал "Очень странные дела"

Сейчас к выходу готовят 4 сезон сериала "Очень странные дела". В предыдущих частях все события происходили в вымышленном городе в штате Индиана. В 1980-х годах там жили главные герои Джойс Байерс, Джим Хоппер, Одди, Майк Уилер, Дастин Хендерсон и Лукас Синклер. Они узнают о деятельности секретной организации, которую финансирует правительство. Ученые занимаются исследованиями могущественной силы, которую невозможно объяснить.

"Мы больше не в Хоукинсе", – анонсировали из тизеров авторы сериала "Очень странные дела". Известно, что Одди и семейство Байерс переедут, поэтому неудивительно, что локацию событий изменят.

Съемки 4 сезона начались в январе 2020 года. Из-за пандемии коронавируса проект заморозили, а выхода первых эпизодов стоит ожидать уже в 2021 году.

Тизер 4 сезона "Очень странные дела": видео