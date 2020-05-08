Знаменитую легенду о короле Артуре покажут в мистическом сериале "Проклятая"
Представители Netflix не прекращают поражать своих поклонников. На этот раз в сети презентовали сюжет и первые кадры из сериала "Проклятая", который по-современному расскажет легенду о короле Артуре.
По данным LifeStyle 24, сериал сняли по мотивам одноименного графического романа Тома Уилера и Фрэнка Миллера. "Проклятая" выйдет на стриминговом сервисе Netflix уже летом 2020 года.
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Авторы сериала решили по-другому показать знаменитую историю про короля Артура. В частности, события будут поданы благодаря девушке со сверхъестественными способностями Нимуэ. После смерти матери главная героиня отправится на поиски волшебника Мерлина. У Нимуэ есть своя миссия – передать магу старинный меч Экскалибур. Поможет ей в этом юный наемник по имени Артур.
Главные герои сериала "Проклятая" / Netflix
Однако обычные поиски Мерлина перерастут в ожесточенную войну. Нимуэ и Артур устроят восстание против коварных красных паладинов. Удастся ли им преодолеть обидчиков и найти чародея – авторы сериала пока держат в секрете.
Главные роли и актеры сериала "Проклятая":
- Нимуэ, девушка со сверхспособностями – Кэтрин Лэнгфорд
- Чародей Мерлин – Густаф Скарсгард
- Артур – Девон Террелл
Сейчас сеть покоряют захватывающие кадры из сериала "Проклятая" от Netflix.
Кадры из сериала "Проклятая" / Netflix