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Знаменитую легенду о короле Артуре покажут в мистическом сериале "Проклятая"

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Сериал Проклятая 2020, Netflix: дата выхода, актеры, сюжет
Сериал "Проклятая": сюжет, актеры и дата выхода / Пресс-служба

Представители Netflix не прекращают поражать своих поклонников. На этот раз в сети презентовали сюжет и первые кадры из сериала "Проклятая", который по-современному расскажет легенду о короле Артуре.

По данным LifeStyle 24, сериал сняли по мотивам одноименного графического романа Тома Уилера и Фрэнка Миллера. "Проклятая" выйдет на стриминговом сервисе Netflix уже летом 2020 года.

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Авторы сериала решили по-другому показать знаменитую историю про короля Артура. В частности, события будут поданы благодаря девушке со сверхъестественными способностями Нимуэ. После смерти матери главная героиня отправится на поиски волшебника Мерлина. У Нимуэ есть своя миссия – передать магу старинный меч Экскалибур. Поможет ей в этом юный наемник по имени Артур.

Головні герої серіалу
Главные герои сериала "Проклятая" / Netflix

Однако обычные поиски Мерлина перерастут в ожесточенную войну. Нимуэ и Артур устроят восстание против коварных красных паладинов. Удастся ли им преодолеть обидчиков и найти чародея – авторы сериала пока держат в секрете.

Главные роли и актеры сериала "Проклятая":

  • Нимуэ, девушка со сверхспособностями – Кэтрин Лэнгфорд
  • Чародей Мерлин – Густаф Скарсгард
  • Артур – Девон Террелл

Сейчас сеть покоряют захватывающие кадры из сериала "Проклятая" от Netflix.


Кадры из сериала "Проклятая" / Netflix

Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Netflix Голливуд Кино
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