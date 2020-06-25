Популярный сериал "Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale) уже успел покорить мир. Миллионы людей ожидают премьеру 4 сезона сериала. Сейчас авторы проекта решили подогреть интерес зрителей к новинке, опубликовав официальный тизер.

Тизер 4 сезона "Рассказ служанки"

Видео появилось на ютуб-канале стриминговой компании Hulu и сразу же взбудоражило Сеть. Авторы сериала "Рассказ служанки" решили совместить ключевые кадры из предыдущих сезонов с несколько новыми фрагментами.

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В данный момент сюжет киноленты не рассекречивают. Однако известно, что в 4 сезоне "Рассказ служанки" главная героиня постарается найти дочь, которую у нее отобрали.

Съемки сериала проходили в Канаде в марте 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса проект временно заморозили. Ожидалось, что первые эпизоды 4 сезона "Рассказ служанки" презентуют осенью, однако теперь авторы сериала заявляют: продолжение напряженной истории стоит ожидать в 2021 году.

Смотрите тизер к 4 сезону сериала "Рассказ служанки": видео

Что известно о сериале "Рассказ служанки"

Впервые сериал "Рассказ служанки" вышел на экраны в 2017 году. С тех пор лента покорила миллионы зрителей и получила благосклонные отзывы от критиков. Сценаристом сериала выступил Брюс Миллер, который взял за основу одноименную книгу писательницы Маргарет Этвуд.

По сюжету, все события разворачиваются в вымышленной республике Галаад, расположенной на территории США. Власть там захватывают военные и превращают государство в тоталитарное. Только одна женщина из ста может родить здорового ребенка, поэтому таких героинь забирают в специальные лагеря. Там их обучают и готовят к главной цели – родить офицерам и их женам потомков. Однако среди рабынь есть те, кто не желает мириться с этими жесткими правилами и намерены сбежать.

Главные актеры сериала и их роли: