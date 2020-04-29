В сериале "Ангеты Щ. И. Т." раскроют немало тайн Marvel: трейлер
К выпуску готовят последний 7 сезон популярного сериала "Агенты Щ. И. Т." от Marvel. Съемки фильма уже завершены, а первые эпизоды будут доступны для просмотра уже 27 мая 2020 года.
Киностудия Marvel планирует до конца 2020 года немало громких новинок, в частности, премьеру ожидает супергеройская кинолента "Черная Вдова" и "Вечные". Но пока показ фильмов оказался под угрозой срыва из-за пандемии, сериал "Агенты Щ. Ы. Т." выйдет на экраны без опозданий. Киноманы смогут увидеть первые эпизоды уже 27 мая.
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По сюжету знаменитый агент Колсон и его команда бойцов отправится в Нью-Йорк 1931 года. Именно тогда только начинала зарождаться организация "Гидра". Агентам придется разобраться, почему группировка начала действовать и не допустить ее разрушительной работы в будущем.
Кадр из сериала "Агенты Щ. И. Т."
Известно, что раскроются тайны некоторых супергероев. В частности, ожидается кроссовер с сериалом "Агент Картер". Однако в Marvel решили не разглашать всех деталей. Известно, что 7 сезон "Агентов Щ. И. Т." будет финальным и будет состоять из 13 серий.
Смотрите трейлер к 7 сезону сериала "Агенты Щ. И. Т.": видео
Главные актеры сериала:
- Кларк Грегг
- Минг-На Вен
- Хлоя Беннет
- Иен Де Кестекер
- Элизабет Хенстридж
- Генри Симмонс
- Наталья Кордова-Бакли
- Джефф Уорд
Даты выхода серий 7 сезона сериала " Агенты Щ. И. Т.":
1 серия – 27 мая
2 серия – 3 июня
3 серия – 10 июня
4 серия – 17 июня
5 серия – 24 июня
6 серия – 1 июля
7 серия – 8 июля
8 серия – 15 июля
9 серия – 22 июля
10 серия – 29 июля
11 серия – 5 августа
12 серия – 12 августа
13 серия – 12 августа