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HBO презентовал трейлер к сериалу "Беги": чем интересен комедийный триллер

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Представители компании HBO порадовали своих поклонников новой киноработой. В сети появился трейлер к комедийному сериалу "Беги" (Run).

Как известно, Голливуд страдает от пандемии коронавируса. По неофициальным данным, убытки от отмененных премьер уже превышают 20 миллиардов долларов. В то же время авторы сериалов, которые успели отснять эпизоды до карантина, презентуют свои новинки вовремя.

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Так, компания HBO анонсировала выход комедийного триллера "Беги". Сериал будет состоять всего из 3 эпизодов, которые смогут покорить киноманов. Премьера запланирована на 12 апреля.

По сюжету, главные герои – бывшая пара Билли и Руби. Еще в студенческие годы они заключили соглашение: если им нужно будет все бросить и уехать из города, достаточно только отправить сообщение с текстом: "Беги". После этого оба должны встретиться в намеченном месте и отправиться в путешествие вместе. Так и случилось. И путешествие могло бы стать замечательным приключением, если бы не секреты главных героев.

Режиссером сериала выступила Вики Джонс, известная по кинокартине "Убивая Еву". Главные роли в "Беги" достались актерам Доналу Глисону и Мерритт Уивер.

Смотрите трейлер к сериалу "Беги": видео

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Кино Голливуд HBO
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