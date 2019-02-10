Сериал "Большая маленькая ложь 2": в сети появились новые кадры со съемок

8 Читати новину українською
"Большая маленькая ложь 2": кадры со съемочной площадки
"Большая маленькая ложь 2": кадры со съемочной площадки / Instagram / @reesewitherspoon

Новый проект от студии HBO "Большая маленькая ложь" (Big Little Lies) стремительно завоевал мир. Пока киноманы с нетерпением ожидают 2 сезона сериала, голливудские актеры охотно приковывают еще большее их внимание к проекту.

Актриса Риз Уизерспун, которая сыграла одну из главных ролей в сериале "Большая маленькая ложь", решила подогреть интерес зрителей и опубликовала кадры со съемочной площадки.

Читайте также: Надежда Мейхер дебютировала в украинском кино: эффектные кадры

Девушки из Монтерея возвращаются. Вы готовы? Премьера уже в июне,
– написала Риз Уизерспун.

Серіал
Сериал "Большая маленькая ложь 2" / HBO

Голлівудські акторки в серіалі
Голливудские актрисы в сериале "Большая маленькая ложь 2" / Instagram / @reesewitherspoon


"Большая маленькая ложь 2": кадры со съемочной площадки / Instagram / @reesewitherspoon

Зйомки нового сезону
Съемки нового сезона "Большой маленькой лжи" / Instagram / @reesewitherspoon

Сериал "Большая маленькая ложь" снят по одноименному роману Лиамы Мориарти. В центре сюжета – история нескольких семей, живущих в небольшом городке Монтерей. Идиллия прекращается, когда во время благотворительного школьного бала происходит убийство. Полиция, которая расследует преступление, натыкается на много ужасных тайн, скрытых в идеальных семьях.

В популярном сериале главные роли сыграли Риз Уизерспун, Николь Кидман, Шейлин Вудли и Мерил Стрип. Режиссером второго сезона "Большой маленькой лжи" стала Андреа Арнольд. Премьера запланирована на июнь 2019 года.

blog_ava
Лунный календарь стрижек на февраль 2019: важные советы
сегодня
10963
Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где сделать предложение руки и сердца: топ-10 самых романтических городов мира
9 февраля 16:30 Где сделать предложение руки и сердца: топ-10 самых романтических городов мира
66
Где погулять в Днепре: удивительные места, которые стоит посетить каждому
8 февраля 21:01 Где погулять в Днепре: удивительные места, которые стоит посетить каждому
Наталя Боднар 474
Группа Bahroma раскрыла свой козырь на Нацотборе к Евровидению-2019: неожиданное признание
8 февраля 16:40 Группа Bahroma раскрыла свой козырь на Нацотборе к Евровидению-2019: неожиданное признание
158
Диплом политолога, поездка в СССР и продажа эскизов: как шел к успеху модельер Christian Dior
8 февраля 16:00 Диплом политолога, поездка в СССР и продажа эскизов: как шел к успеху модельер Christian Dior
Марта Вересюк 70
Такое душистое какао: полезные свойства ароматного напитка
8 февраля 14:30 Такое душистое какао: полезные свойства ароматного напитка
Юлія Девда 741
Киевский торт – рецепт и советы по приготовлению
8 февраля 13:15 Киевский торт – рецепт и советы по приготовлению
Богданна Рибак 329
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук