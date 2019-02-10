Сериал "Большая маленькая ложь 2": в сети появились новые кадры со съемок
Новый проект от студии HBO "Большая маленькая ложь" (Big Little Lies) стремительно завоевал мир. Пока киноманы с нетерпением ожидают 2 сезона сериала, голливудские актеры охотно приковывают еще большее их внимание к проекту.
Актриса Риз Уизерспун, которая сыграла одну из главных ролей в сериале "Большая маленькая ложь", решила подогреть интерес зрителей и опубликовала кадры со съемочной площадки.
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Девушки из Монтерея возвращаются. Вы готовы? Премьера уже в июне,
– написала Риз Уизерспун.
Сериал "Большая маленькая ложь 2" / HBO
Голливудские актрисы в сериале "Большая маленькая ложь 2" / Instagram / @reesewitherspoon
"Большая маленькая ложь 2": кадры со съемочной площадки / Instagram / @reesewitherspoon
Съемки нового сезона "Большой маленькой лжи" / Instagram / @reesewitherspoon
Сериал "Большая маленькая ложь" снят по одноименному роману Лиамы Мориарти. В центре сюжета – история нескольких семей, живущих в небольшом городке Монтерей. Идиллия прекращается, когда во время благотворительного школьного бала происходит убийство. Полиция, которая расследует преступление, натыкается на много ужасных тайн, скрытых в идеальных семьях.
В популярном сериале главные роли сыграли Риз Уизерспун, Николь Кидман, Шейлин Вудли и Мерил Стрип. Режиссером второго сезона "Большой маленькой лжи" стала Андреа Арнольд. Премьера запланирована на июнь 2019 года.