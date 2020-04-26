Как герои сериала "Чернобыль" выглядели в реальной жизни и в ленте: интересные фото

Критики и зрители до сих пор под впечатлением от сериала "Чернобыль", последняя серия которого появилась в сети в начале июня 2019 года. Создателям кинокартины удалось отлично передать события Чернобыльской катастрофы и подобрать актеров для главных ролей. В 34-ю годовщину LifeStyle 24 решил показать, какими в реальной жизни были персонажи сериала.

Сериалы, снятые по реальным событиям, всегда пользовались большой популярностью. Однако проекту от HBO "Чернобыль" удалось превзойти всех предшественников и даже фэнтези-ленту "Игра престолов", которая считалась наиболее рейтинговой в течение нескольких лет.

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В сети появилось немало обсуждений сюжета "Чернобыля", соответствий показанных фактов и также критики относительно киноляпов. Впрочем, американцам удалось неплохо передать атмосферу и реальность событий, которые происходили в 1986 году.

К подбору главных героев, как и к антуражу, создатели картины также подошли ответственно, поэтому персонажи сериала были похожи на реальных людей, которым пришлось переживать страшную трагедию.

Фотосравнение актеров сериала "Чернобыль" и реальных людей, которые переживали катастрофу

1. Валерий Легасов, академик, и Джаред Харрис, британский актер:

2. Михаил Горбачев, Генеральный секретарь ЦК КПСС, и Давид Денсик, шведский актер:

3. Василий Игнатенко, ликвидактор, и Адам Нагаитис, британский актер:

4. Людмила Игнатенко, жена ликвидатора, и Джесси Бакли, ирландская актриса:

5. Виктор Брюханов, директор Чернобыльской АЭС, Кон О'Нилл, английский актер:

6. Николай Фомин. главный инженер, и Эдриан Роулинз, английский актер:

7. Михаил Щадов, министр угольной промышленности СССР, и Майкл Колган, британский актер:

8. Александр Акимов, начальник ночной смены, которая работала на 4 энергоблоке АЭС, и Сэм Тротон, английский актер:

9. Анатолий Дятлов, бывший заместитель главного инженера по эксплуатации Чернобыльской АЭС, и Пол Риттер, британский актер:

10. Николай Тараканов, генерал-майор, руководитель военных подразделений ликвидаторов, и Ральф Айнесон, британский актер:

11. Леонид Топтунов, старший инженер управления реактором Чернобыльской АЭС, и Роберт Эммс, британский актер:

12. Борис Щербина, заместитель главы Совета Министров СССР, и Стеллан Скарсгорд, шведский актер:



