Сериал "Чернобыль" от HBO стал лучшим мини-сериалом по версии " Эмми

В Лос-Анджелесе прошла 71 церемония вручения телевизионной награды Emmy Awards. Среди лауреатов – сериал "Чернобыль" от HBO, он получил три престижных награды.

"Чернобыль", в частности, признали лучшим мини-сериалом, сообщает пресс-служба Television Academy.

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Награды получили также автор "Чернобыля" Крейг Мэйзи - за лучший сценарий, и Юган Рэнк - за лучшую режиссуру.

Отметим, что после выхода на экраны сериала "Чернобыль" в Припяти и зоне отчуждения вблизи ЧАЭС наблюдается настоящий туристический бум.

Что известно о "Чернобыле" от НПО?

Это сериал режиссера Югана Ренка. В нем рассказывается об исторических событиях, которые произошли на Киевщине в результате взрыва четвертого реактора на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Для съемок, которые проходили в Литве и Украине, были задействованы ведущие актеры Голливуда – Джаред Харрис, Стеллан Скашгорд, Эмили Уотсон и многие другие. Сериал возглавил рейтинг лучших в истории IMDb.