Сериал "Чернобыль": сценарий всех эпизодов появился в свободном доступе для скачивания

После выхода финального эпизода сериала "Чернобыль" на большой экран создатели ленты, которая стала наиболее рейтинговой в мире, предоставили доступ к сценарию всех пяти эпизодов. Любой пользователь сети Интернет может скачать полностью готовый сценарий всех пяти серий.

На днях телеканал HBO представил финальный эпизод мини-сериала "Чернобыль". Несмотря на то, что лента насчитывает всего пять серий, ей удалось перегнать в рейтинге культовую "Игру престолов", завершающий восьмой сезон которой также закончился около двух недель назад.

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Сценарист сериала "Чернобыль" Крейг Мезин, который ранее попал в скандал с плагиатом, написал в своей странице в Twitter о том, что обнародовал текстовый сюжет ленты, который доступен к скачиванию.