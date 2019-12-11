Сериал "Чернобыль" вошел в 5 самых популярных запросов британцев в Google

Весной 2019 года британское, украинское и другие мировые телевидения взорвал исторический мини-сериал "Чернобыль". Лента получила огромный успех в Украине, поскольку в сюжет были положены события из нашей истории, однако не меньший ажиотаж проект получил и в Великобритании.

О том, что сериал "Чернобыль" британцы "гуглили" настолько часто, что тот попал в пятерку самых популярных запросов Google сообщает издание Sky News.

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В британском рейтинге, который составили представители компании Google, лента заняла 4 место.

"Чернобыль" занял четвертое место, ведь он очень быстро набрал популярность, как самый рейтинговый сериал всех времен на сайте IMDB,

– отмечается на сайте.

Также в источнике сообщают, что сериал уступил первые места чемпионату мира по регби и новому сезону "Игры престолов". Добавим, что, согласно украинскому рейтингу, лента "Чернобыль" также заняла второе место в списке самых популярных запросов в "Гугле", а 8 сезон "Игры престолов" разместился на первом.

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Напомним, что мини-сериал "Чернобыль" – совместный проект американского телеканала HBO и британского Sky Atlantic. Лента насчитывает 5 серий, каждая из которых длится около часа. Сюжет сериала "Чернобыль" основан на реальных событиях, произошедших в ночь на 26 апреля 1986 года. Именно тогда в небольшом городе Украины началась техногенная экологически гуманитарная катастрофа. На четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошли два тепловых взрывов, которые полностью разрушили реактор.

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