Дождались: "Друзья" могут выйти новым отдельным эпизодом

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Сериал Друзья – продолжение: сериал Друзья снова выйдет на экраны
Сериал "Друзья", вероятно, будет иметь продолжение / Instagram / @mleblanc

Американский ситком "Друзья", который получил бешеную популярность в начале 21 века, может снова появиться на экранах в том же актерском составе, что и прежде. Телеканал HBO сейчас ведет переговоры со сценаристами сериала и главными героями.

Потрясающую для фанатов новость сообщили в издании The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники. По словам журналистов, совсем скоро мы сможем стать свидетелями съемок специального эпизода с участием всем известных актеров: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лайзой Кудроу, Мэтта Леблана, Мэтью Перри и Дэвида Швимера.

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В переговорах с HBO примут участие сценаристы оригинального сериала – Дэвид Крейн и Марта Кауфман, а также создатели комедии NBC с Warner Bros. TV. Стоит добавить, что стриминговий сервис HBO Max принадлежит компании WarnerMedia и его планируют запустить в 2020 году. Поэтому можно ожидать, что HBO Max будет обладать эксклюзивными правами на трансляцию "Друзей".

Что интересно, еще в начале 2018 года актриса Дженнифер Энистон (в сериале Рейчел) намекнула на продолжение истории о "Друзьях", а главные герои в последние месяцы стали все чаще появляться вместе на красных дорожках, частных праздниках и в социальных сетях.

 

Что известно о сериале "Друзья"?Сериал "Друзья" получил большую популярность в девяностых. Однако до сих пор киноманы с удовольствием просматривают смешные эпизоды о Джои, Чендлере, Россе, Рейчел, Монике и Фиби.

По сюжету, все друзья живут в Нью-Йорке и, как жителей мегаполиса, их интересуют несколько вопросов: где взять деньги, как найти свое место в жизни, где искать свою любовь и как успеть вовремя внести арендную плату за квартиру. Поэтому главные герои сериала попадают в курьезные ситуации, развлекаются, влюбляются и теряют любимых, меняют работу и пьют кофе в любимой кофейне рядом с домом. Забавные истории "Друзей" покорили мир, а последняя серия, которая вышла в мае 2004 года, растрогала всех поклонников сериала.

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Голливуд Кино
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