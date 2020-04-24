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Руслана Писанка сыграла главную роль в детективном сериале: фото и видео

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Руслана Писанка сыграла в сериале "Филин": сюжет, трейлер, дата выхода / Facebook / @ruslanapisanka

Популярная украинская актриса Руслана Писанка получила главную роль в новом украинском сериале. Это первый за последние годы масштабный проект звезды. В киноленте "Филин" она перевоплотилась в судмедэксперта и поработала в морге.

Как она рассказала в комментарии "Фактам", эту роль нашла случайно. Руслана Писанка увидела анонс актерских проб на телепроект. Из всех персонажей именно Зоя Модестовна понравилась звезде, поэтому она и предложила режиссерам себя на эту роль.

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"Все произошло случайно. На странице в социальной сети кастинг-менеджера я увидела приглашение на пробы в детективный сериал. Среди персонажей был и колоритный судмедэксперт Зоя Модестовна. Она показалась мне очень интересной. Помню, тогда сразу написала, что мне интересна эта роль. Наверное, этим несколько смутила менеджеров, но мне ответили, я послала пробу и все закрутилось. Через месяц роль принадлежала мне. Зоя Модестовна во многом похожа на меня, хотя ее юмор, скорее, циничный. У меня же побольше сарказма", – поделилась Руслана Писанка.

Смотрите трейлер к сериалу "Филин": видео

Сериал "Филин" выйдет на экраны 12 мая 2020 года. Транслировать его будет телеканал "Украина". По сюжету, новый отдел полиции расследует особенно сложные дела, за которые другие не хотят и браться. Съемки проходили на Киевщине, где специально построили съемочную площадку с кабинетами, кафе, комнатами для допросов подозреваемых и даже моргом. Именно в последней комнате больше всего работала Руслана Писанка.


Руслана Писанка на съемочной площадке / Факты

Режиссером сериала выступил Александр Онуфриев, поэтому зрителей ждет увлекательная детективная история. Кроме Русланы Писанки, главные роли получили:

  • Александра Эпштейн
  • Антон Еремин
  • Федор Ольховский
  • Владимир Мельник
  • Олесь Кацион
  • Инна Мирошниченко
  • Евгений Григорьев
  • Елена Лаврина
  • Николай Кий
Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости LifeStyle Новости Украины LifeStyle Кино
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