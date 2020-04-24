Руслана Писанка сыграла главную роль в детективном сериале: фото и видео
Популярная украинская актриса Руслана Писанка получила главную роль в новом украинском сериале. Это первый за последние годы масштабный проект звезды. В киноленте "Филин" она перевоплотилась в судмедэксперта и поработала в морге.
Как она рассказала в комментарии "Фактам", эту роль нашла случайно. Руслана Писанка увидела анонс актерских проб на телепроект. Из всех персонажей именно Зоя Модестовна понравилась звезде, поэтому она и предложила режиссерам себя на эту роль.
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"Все произошло случайно. На странице в социальной сети кастинг-менеджера я увидела приглашение на пробы в детективный сериал. Среди персонажей был и колоритный судмедэксперт Зоя Модестовна. Она показалась мне очень интересной. Помню, тогда сразу написала, что мне интересна эта роль. Наверное, этим несколько смутила менеджеров, но мне ответили, я послала пробу и все закрутилось. Через месяц роль принадлежала мне. Зоя Модестовна во многом похожа на меня, хотя ее юмор, скорее, циничный. У меня же побольше сарказма", – поделилась Руслана Писанка.
Смотрите трейлер к сериалу "Филин": видео
Сериал "Филин" выйдет на экраны 12 мая 2020 года. Транслировать его будет телеканал "Украина". По сюжету, новый отдел полиции расследует особенно сложные дела, за которые другие не хотят и браться. Съемки проходили на Киевщине, где специально построили съемочную площадку с кабинетами, кафе, комнатами для допросов подозреваемых и даже моргом. Именно в последней комнате больше всего работала Руслана Писанка.
Руслана Писанка на съемочной площадке / Факты
Режиссером сериала выступил Александр Онуфриев, поэтому зрителей ждет увлекательная детективная история. Кроме Русланы Писанки, главные роли получили:
- Александра Эпштейн
- Антон Еремин
- Федор Ольховский
- Владимир Мельник
- Олесь Кацион
- Инна Мирошниченко
- Евгений Григорьев
- Елена Лаврина
- Николай Кий
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