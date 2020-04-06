Появились увлекательные первые кадры из сериала "Голливуд" от Netflix
Пока киноиндустрия находится на своеобразной паузе из-за пандемии коронавируса, создатели отснятых сериалов не перестают удивлять сеть. Так, представители Netflix презентовали в сети первые кадры из новинки с названием "Голливуд".
Как сообщает Vanity Fair, режиссером минисериала выступил Райан Мерфи, который является автором знаменитой "Американской истории ужасов". Именно он решил мастерски передать дух эпохи 1940-х годов, показав жизнь представителей Голливуда.
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Главные роли в сериале исполнили: Даррен Крисс, Самара Уивинг, Лора Герриэр, Джим Парсонс, Пэтти ЛюПон, Дилан МакДермотт, Куин Латифа, Дэвид Коренсвет, Джереми Поуп.
По сюжету, зажигательные и особые актеры хотят покорить Голливуд. Однако уступать талантливой молодежи не намерены звезды, которые уже известны всему миру. Они любой ценой стремятся не потерять полученное богатство и влияние. В сериале есть вымышленные персонажи и реальные люди, которые жили в 1940-х годах, в частности, Рок Хадсон, Элеонор Рузвельт, Хэтти Макдэниел.
Сейчас в сети опубликовали первые кадры, которые поразили духом эпохи "золотого Голливуда". Известно, что премьера минисериала состоится на Netflix 1 мая 2020 года.
Сериал "Голливуд" от Netflix / Vanity Fair
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