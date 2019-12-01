Сериал "Корона": как выглядели главные герои в реальной жизни – фотосравнение

Многоэпизодная лента о жизни британской королевской семьи со времени правления отца Елизаветы II уже давно покорила сердца любителей исторического жанра. А создатели сериала "Корона" в свою очередь пытаются максимально правдиво передать события, которые происходили с 1940-х годов и продолжаются до сих пор.

Премьера первого сезона "Короны" состоялась 4 ноября 2016 года. Как отмечалось в иностранных источниках, на его создание было потрачено более 156 миллионов долларов, а отзывы зрителей были больше, чем утешительными. Поэтому зимой 2017 года вышел второй сезон сериала, после которого проект взял паузу, чтобы подобрать актеров на главные роли.

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В двух сезонах подряд молодых Елизаветы II, Филиппа и других персонажей играли те же актеры, однако в 3 сезоне, премьера которого состоялась 17 ноября 2019 года, рассказываются события, для которых молодых актеров нужно было изменить на несколько старших.

Так, чтобы лучше познакомить вас с актерским составом трех сезонов "Короны" и показать, насколько хорошо актеры превратились в своих героев, LifeStyle 24 сделал яркие фотосравнения команды и реальных персонажей.

Клер Фой сыграла Елизавету II в первом и втором сезонах

Оливия Колман сыграла Елизавету II в третьем сезоне

Мэтт Смит сыграл принца Филиппа в первом и втором сезонах

Тобиас Мензис сыграл принца Филиппа в третьем сезоне "Короны"

Ванесса Кирби сыграла роль принцессы Маргарет, родной сестры Елизаветы II

Хелена Бонэм Картер сыграла принцессу Маргарет в 3 сезоне

Джон Литгоу сыграл Уинстона Черчилля

Джереми Нортэм сыграл премьер-министра Великобритании Энтони Идена

Виктория Гамильтон сыграла королеву-мать Елизавету

Джош О'Коннор в третьем сезоне сыграет принца Чарльза в молодости