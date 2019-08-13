Сериал "Корона": появился первый тизер с датой премьеры

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Сериал "Корона"
Сериал "Корона" / vogue.ua

Выход третьего сезона британского сериала "Корона" компании Netflix стал одним из самых ожидаемых среди армии поклонников. Стриминговый сервис уже представил первый тизер и сообщил о дате премьеры сериала.

Первый тизер опубликован на официальной странице сериала от Netflix в Instagram.

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Роль Елизаветы II сыграет актриса, лауреат премии "Золотой глобус" Оливия Колман, показано в коротком тизере сериала "Корона". В подписи указывается, что премьера состоится 17 ноября 2019 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений The Crown (@thecrownnetflix)

 

Мужа королевы Елизаветы II (Клер Фой) в первых двух сезонах исполнял английский актер Мэтт Смит. Однако из-за хронологии сценаристы выбрали нового актера на роль принца Филлипа – Тобайаса Мензиса. Сестру королевы принцессу Маргарет сыграет Хелена Бонэм Картер, Маргарет Тэтчер – Джиллиан Андерсон, а принцессу Диану – актриса Эмма Коррин.

Что известно о сериале "Корона"?Драматический сериал "Корона" телеканала Netflix получил невиданный успех после своего запуска в 2016 году. Он рассказывает историю британской королевской семьи в середине XX века. Бюджет первого сезона составил грандиозных 156 миллионов долларов. На данный момент снято два сезона.

За главную роль в сериале "Корона" Клер Фой получила "Золотой глобус" в 2018 и премию Гильдии киноактеров в 2017 году. Первый сезон сериала также получил статуэтку "Золотой глобус" в 2017 в категории "Лучший драматический сериал".

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Теги: LifeStyle Кино Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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