Сериал "Локи" от Disney и Marvel: сюжет, тизер и дата выхода

Одним из самых ожидаемых проектов от Disney и Marvel является сериал "Локи" (Loki), снятый про одноименного персонажа по мотивам комиксов. Все, что известно о премьере, – читайте на LifeStyle 24.

В 2020 году киногиганты Disney и Marvel взялись создать несколько совместных проектов, среди которых сериал "Локи" (Loki). Как известно, сюжет ленты будет сосредоточен на главном персонаже, о котором ранее был создан одноименный комикс.

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Новый проект также будет входить в киновселенную Marvel, как и "Ванда/Вижн" и "Сокол и Зимний солдат". Однако премьера "Локи" состоится не раньше, чем весной 2021 года. Создатели сообщили, что лента будет состоять из 6 или 8 эпизодов, бюджет для которых выделен достаточно большой.

Известно, что события в сериале будут происходить после истории фильма "Мстители: Завершение". Изменчивый злодей Локи, который уже появлялся во второстепенных ролях в других картинах, вернется к образу Бога коварства. На этот раз он будет главным персонажем истории.

Съемочную группу возглавит сам Кевин Фейдж, который является председателем Marvel Studios. Он сел в кресло продюсера. Его помощником стал Майкл Уолдрон, а режиссером выступит Кейт Херрон. Ранее в сети появилась информация, что Тайка Вайтити якобы приглашен работать над сериалом, однако он будет режиссировать всего одну или две серии.

Актеры и роли в сериале "Локи"

Том Хиддлстон – Локи

София Ди Мартино

Оуэн Уилсон

Фрагменты из сериала "Локи" в видеоподборке от Disney и Marvel