Сериал о подростках "Очень странные дела" 4 сезон вероятно перенесут из-за коронавируса

Актер из популярной киноленты "Очень странные дела" (Stranger Things) Дэвид Харбор заявил, что новые эпизоды выйдут позже, чем предполагалось. Поэтому премьера нового сезона может состояться не ранее первых месяцев 2021 года.

На такое решение создатели 4 сезона сериала вынуждены были пойти из-за пандемии коронавируса, которая также затронула и Голливуд. Как и многие другие кинопроекты производство сериала пришлось прервать.

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По словам Дэвида Харбора, который исполняет в сериале роль Джима Хоппера, в прямой трансляции в инстаграме он признался, что сначала релиз 4 сезона был запланирован на начало 2021 года, но в творческой команде, похоже, планы неизбежно поменяются.

Кто знает? На данный момент работа полностью прекращена. Предполагалось, что премьера состоится в начале следующего года, хотя мне кажется, я не тот, у кого есть полномочия делать какие-то заявления по этому поводу. Поэтому сейчас я не знаю. Вероятно, выпуск нового сезона будет смещен на более позднее время. Надеюсь, вернемся к работе как можно скорее, но я не знаю, как в итоге все изменится,

– пояснил киноактер.

Что известно о сериале "Очень странные дела"?Первая серия научно-фантастического сериала "Очень странные дела" вышла на экраны в июле 2016 года. Незаурядная история о четырех подростках из провинциального городка Хокинз и их подруге поражала динамичностью и непредсказуемостью. Девушка по имени "Одиннадцать" обладала сверхсилами и не могла справиться с ними, затем новые друзья на протяжении трех сезонов ее поддерживали и помогали. Режиссерами киноленты "Странные чудеса 3" стали братья Мэтт и Росс Даффери, а главные роли сыграли Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Волфхард, Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин и многие другие.

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