Сериал "Папик": 13 и 14 серии комедийной ленты

Напомним, сюжет сериала «Папик» рассказывает о пенсионере Александре, который хотел покончить жизнь самоубийством, и Лизе, которая мечтала найти богатого мужа, который бы содерживал ее и выполнял все прихоти.

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Однако желание должны осуществляться с точностью наоборот, поэтому после знакомства с охотницей на деньги бывший актер захотел жить по-новому, а она начала учиться жить по-другому.

13 серия сериала "Папик"

Лиза почувствовала симпатию к тренеру по фитнесу и почувствовала себя счастливой и наполненной. Однако стоматолог, ее бывший ухажер, внезапно появляется в ее жизни и снова начинает ухаживать за ней. А пенсионер продолжает заниматься съемкой собственного блога, который, на удивление, быстро набирает популярность. А Лиза идет скользким путем – живет на два фронта, встречаясь с Эльдаром и Геннадием одновременно.

Сериал "Папик": 13 серия смотреть онлайн

14 серия сериала "Папик"

Лиза наконец съезжает от пенсионера Александра и переезжает к стоматологу Геннадию. Ее новый ухажер Эльдар узнает, что его любимая собирается выйти замуж за другого. Теперь Лиза живет в роскоши и достатке, однако это не приносит ей никакого удовольствия... А пенсионер Александр тем временем, вдохновившись снятием блога, вместе с друзьями снимает видеопоздравление в честь Дня рождения директрисы.

Сериал "Папик": 14 серия смотреть онлайн