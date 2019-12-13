Сериал "Папик": финальные 15 и 16 серии комедийной ленты

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Сериал "Папик": финальные 15 и 16 серии комедийной ленты / Коллаж: LifeStyle 24

Комедийный сериал "Папик", который заполонил сердца украинцев, подошел к концу. Накануне, 12 декабря, на телеканале "1+1" вышли последние 15 и 16 серии ленты. Смотрите финал сериала "Папик" на LifeStyle 24.

Веселая история пенсионера Александра, который после похода в барбершоп будто начал новую жизнь, и его коллеги Лизы подошла к концу. Финальные серии сериала "Папик" вышли вчера на "1+1".

Если вы пропустили, здесь 13 и 14 серии комедийной ленты "Папик"

Напомним, сюжет комедийного сериала разворачивался вокруг пожилого украинца, который в прошлом был успешным и известным актером. Перед смертью мужчина решил привести свой внешний вид в порядок. Такая мысль привела Александра в популярный барбершоп, где он переборщил с алкоголем. После опьянения пенсионер оказался в ночном клубе, где познакомился с Лизой, которая приняла его за миллионера. Чем завершился сериал - смотрите на LifeStyle 24.

15 серия сериала "Папик"

Лиза успешно прошла шоу талантов, после чего вместе с дедом, Эльдаром и Инессой отправилась отпраздновать радостное событие домой. Однако их удивлению не было предела, когда в доме они встретили настоящего хозяина. Владелец жилья был, мягко говоря, не в восторге от увиденного, а пенсионер Александр от волнения попал в больницу.

Сериал "Папик": 15 серия смотреть онлайн

 

16 серия сериала "Папик"

Александру сделали сложную операцию, а его коллега Лиза, как настоящая подруга, не покидала стены больницы. Вместе с ней был ее любимый Эльдар, который поддержал расстроенную красавицу. Именно это помогло охотнице на роскошную жизнь понять, что именно он обеспечивает ей покой и счастье, а не богатый стоматолог Геннадий. А владелец дома тем временем решил подать в суд на компанию, которая ворвалась в его особняк. Александр, который пережил операцию, решает признаться в вине. Он говорит, что на самом деле использовал роскошный дом в собственных целях. По его словам, он хотел помочь Лизе выйти замуж, прикидываясь ее отцом. От услышанного Лиза была просто шокирована...

Сериал "Папик": 16 последняя серия смотреть онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино
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