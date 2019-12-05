Сериал "Папик": 5 и 6 серии комедийной ленты

В начале декабря на украинском телевидении стартовал новый сериал "Папик", который сразу же стал одним из любимых фильмов зрителей. Однако, что самое интересное, сериал наполнен не только юмористическими сценами, но и глубокими темами. Поэтому, смотрите 5 и 6 серии сериала "Папик", которые вышли накануне, 4 декабря, на LifeStyle 24.

Многоэпизодичная лента о пенсионере, которому удалось получить изрядное внимание привлекательной молодой женщины лишь благодаря безупречной стрижке, вышла на украинский экран в понедельник, 2 декабря. А уже сегодня, 5 декабря, зрители имели возможность увидеть 5 и 6 серии сериала "Папик".

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Напомним, сюжет фильма разворачивается вокруг дедушки, который скучает за своим прошлым, а именно по времени, когда его узнавали, как известного актера. Перед смертью Александр Николаевич хочет привести свой вид в порядок, ведь его прическа и имидж желают быть лучшими. После визита в барбершоп седоватый дедушка отправляется в ночной клуб, где на его внешний вид повелась Лиза, которая охотилась на богатого "папика".

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Однако ни она, ни ее "жертва" даже не подозревали, как неожиданная встреча изменит их жизнь. Поэтому, какие приключения ждут бешеную парочку – смотрите дальше.

"Папик": 5 серия смотреть онлайн

"Папик": 6 серия смотреть онлайн