Сериал "Папик": 9 и 10 серии комедийной ленты

На прошлой неделе на телеканале "1+1" вышел сериал "Папик", который сразу стал одной из любимых комедий зрителей. Так, продолжение увлекательной истории в 9 и 10 серии от 9 декабря смотрите на LifeStyle 24.

Уже через несколько дней 1 сезон комедийного сериала "Папик" завершится и зрители смогут оценить, чего добились пенсионер Александр Николаевич и охотница на "папиков" Лиза.

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Напомним, по сюжету, главный герой, который в прошлом был известным актером, решил совершить самоубийство. Однако в гроб захотел лечь красивым, как в молодости. Поэтому пошел принарядиться в популярный барбершоп. Там ему гостеприимно налили вкусного виски, после которого тот попал в ночной клуб.

На хорошо одетого и стильно причесанного Александра сразу же «положила глаз» молодая тусовщица Лиза. Она подумала, что выиграла джекпот, когда выпивший пенсионер рассказал ей сказку о своем богатстве. Однако уже на следующее утро охотница на "папиков" узнала, что на самом деле Александр Николаевич обычный пенсионер и живет только на полученную пенсию. Однако так и не смогла уйти от него. Как разворачивается история и держит Лизу у ексактора – смотрите далее.

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Сериал "Папик" 9 серия смотреть онлайн

Сериал "Папик" 10 серия смотреть онлайн