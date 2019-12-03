Сериал "Папик": даты выхода серий украинской ленты

На днях на телеканале "1+1" стартовал показ нового украинского комедийного сериала "Папик". Многосерийная лента сразу же завоевала сердца любителей отечественного кино. Поэтому, о подробных датах выхода серий сериала "Папик" – читайте на LifeStyle 24.

Сюжет сериала "Папик" разворачивается вокруг пенсионера, который в молодости был популярным актером. Однако на старости лет некогда знаменитого артиста постигнет немало приключений, а все потому, что однажды он перебрал с алкоголем.

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Молодая хищница, охотница на "папиков" встречает его в ночном клубе и принимает за успешного миллионера. Эта незапланированная встреча изрядно изменит жизнь двух незнакомых людей.

В общем сериал "Папик" будет состоять из 16 серий, которые будут выходить по будням на телеканале "1+1".

Даты выхода серий

1-2 серии – 2 декабря 2019

3-4 серии – 3 декабря 2019

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5-6 серии – 4 декабря 2019

7-8 серии – 5 декабря 2019

9-10 серии – 9 декабря 2019

11-12 серии – 10 декабря 2019

13-14 серии – 11 декабря 2019

15-16 серии – 12 декабря 2019