Сериал "Папик": даты выхода серий украинской ленты
На днях на телеканале "1+1" стартовал показ нового украинского комедийного сериала "Папик". Многосерийная лента сразу же завоевала сердца любителей отечественного кино. Поэтому, о подробных датах выхода серий сериала "Папик" – читайте на LifeStyle 24.
Сюжет сериала "Папик" разворачивается вокруг пенсионера, который в молодости был популярным актером. Однако на старости лет некогда знаменитого артиста постигнет немало приключений, а все потому, что однажды он перебрал с алкоголем.
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Молодая хищница, охотница на "папиков" встречает его в ночном клубе и принимает за успешного миллионера. Эта незапланированная встреча изрядно изменит жизнь двух незнакомых людей.
В общем сериал "Папик" будет состоять из 16 серий, которые будут выходить по будням на телеканале "1+1".
Даты выхода серий
1-2 серии – 2 декабря 2019
3-4 серии – 3 декабря 2019
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5-6 серии – 4 декабря 2019
7-8 серии – 5 декабря 2019
9-10 серии – 9 декабря 2019
11-12 серии – 10 декабря 2019
13-14 серии – 11 декабря 2019
15-16 серии – 12 декабря 2019