Сериал "Первые леди": стало известно, какая актриса сыграет роль Мишель Обамы

36 Читати новину українською
Виола Дэвис сыграет Мишель Обаму в сериале "Первые леди"
Виола Дэвис сыграет Мишель Обаму в сериале "Первые леди" / variety.com

Над будущим сериалом "Первые леди" работает американский телеканал Showtime. В многоэпизодной ленте будет рассказываться о женах американских президентов. Поскольку Мишель Обама является одной из самых влиятельных первых леди за всю историю США, то кандидатура на ее роль в сериале интересовала фанатов больше всего.

Как сообщает издание Variety, бывшую первую леди США, жену 44-го президента США в сериале "Первые леди" сыграет оскароносная актриса Виола Дэвис.

Читайте также: С чем сочетать кофту в белый горох: стильно демонстрирует королева Летиция

В сюжет американской драмы создатели сериала положат жизни американских президентов на протяжении всей истории США. А поскольку большую роль в жизни главы государства играет его жена, которая автоматически становится первой леди и образцом для подражания, то эпизодическая лента расскажет и об их личной и политической жизни.

Как отмечается в источнике, первый сезон "Первых леди" будет посвящен Элеоноре Рузвельт, Бетти Форд и Мишель Обаме.

Стоит добавить, что 44-й президент США Барак Обама и его супруга Мишель также сделают вклад в американскую киноиндустрию. В мае они сообщили, что будут выпускать фильмы совместно с сервисом Netflix, которые будут вдохновлять других людей на свершения.

blog_ava
Сто дней президента Зеленского: об увольнениях и назначениях
сегодня
2217
Теги: LifeStyle Голливуд Барак Обама Кино
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
MTV Video Music Awards 2019: эффектные фото с красной дорожки
сегодня 14:16 MTV Video Music Awards 2019: эффектные фото с красной дорожки
30
Неизвестная Турция: 10 мест, которые стоит увидеть
сегодня 13:20 Неизвестная Турция: 10 мест, которые стоит увидеть
104
Джамале 36: правила жизни и лучшие цитаты
сегодня 10:23 Джамале 36: правила жизни и лучшие цитаты
Настя Сукач 914
Лучезарная Клаудия Шиффер: история одной из звезд моделинга 90-х
25 августа 12:22 Лучезарная Клаудия Шиффер: история одной из звезд моделинга 90-х
Юлія Девда 522
Блейк Лайвли – 32: самые роскошные наряды актрисы, которые вы захотите повторить
25 августа 09:35 Блейк Лайвли – 32: самые роскошные наряды актрисы, которые вы захотите повторить
Юлія Турелик 497
Новости
Больше новостей
Залиште відгук