"Поймать Кайдаша": сюжет и трейлер 10 эпизода популярного сериала

Украинские киноманы с восторгом наблюдают за перипетиями, которые происходят в сериале "Поймать Кайдаша". Главных героев ждут все новые приключения, которые они мастерски преодолевают, вызывая смех у зрителей. 10 марта состоялась премьера 10 эпизода. Чего же ждать от этой серии – читайте в новости.

Сериал "Поймать Кайдаша" стал едва ли не самым популярным за последние годы. Ежедневно на новые эпизоды ожидают тысячи отечественных киноманов, которые не остались равнодушными к сюжету кинопроекта.

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Известно, что основой для сериала стала знаменитая поэма Ивана Нечуй-Левицкого, в которой автор искусно и с юмором описал жизнь обычной украинской семьи. Поэтому в "Поймать Кайдаша" зрители наблюдают, как Маруся и Омелько не могут ужиться с родными сыновьями и невестками. Наступит ли когда-то мир в семье – зрители узнают уже 11 марта, когда презентуют последние эпизоды комедийного сериала.

Десятая серия сериала "Поймать Кайдаша" – сюжет

В 10 серии "Поймать Кайдаша" временную гармонию в семье нарушает Мелашка. Девушка перестает готовить и ухаживать за своими детьми. В то же время она уже научилась остро отвечать Марусе Кайдаш на любые упреки. Но вот пожаловаться на невестку ей некому: Лаврин днями пропадает на работе, чтобы прокормить свою семью.

В этой суете в Семигорах наступает Пасха. Баба Параска приглашает односельчан поехать с ней в Киево-Печерскую Лавру, чтобы посвятить сдобу к празднику. Мелашка неожиданно присоединяется к паломникам, от чего не в восторге Кайдашиха. Хозяйка не намерена убирать весь дом к праздникам сама и еще и ухаживать за внуками в это время. Однако Омелько Кайдаш, который стал набожным после отказа от алкоголя, становится на защиту невестки. Однако почему Мелашка на самом деле хочет поехать в Киев и вернется ли домой – смотрите в 10 эпизоде ​​сериала "Поймать Кайдаша".

Смотрите тизер к 10 серии сериала "Поймать Кайдаша": видео

Главные актеры сериала "Поймать Кайдаша":

Омелько Кайдаш – Виктор Жданов

Мария Кайдаш – Ирина Мак

Карп – Тарас Цимбалюк

Лаврин – Григорий Бакланов

Мотря – Антонина Хижняк

Мелашка – Дарья Федина