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"Поймать Кайдаша": 6 и 7 серия комедийного сериала

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На телеканале СТБ в понедельник, 2 марта, вышла уникальная украинская комедия "Поймать Кайдаша", которая является современной вариацией на тему повести Ивана Нечуй-Левицкого "Кайдашева семья". Что произошло в 6 и 7 серии – читайте на LifeStyle 24.

По сюжету классического литературного произведения, культовая семейка превратилась в обычную семью в 21 веке. Сценаристы сохранили тот дух истории и характеры главных героев. В первом сезоне авторы телепроекта обещают порадовать зрителей 12 сериями.

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Каждый, кто читал "Кайдашеву семью" знает о нелегких отношениях невесток и свекрови. С этого и начинается история современного сериала "Поймать Кайдаша".

В предыдущих сериях, два брата Карп и Лаврентий решили завести семью. И, конечно же, Кайдашихе избранницы сыновей не понравились. Какие новые события развернулись в 6 и 7 серии, за что Маруся и Мотря загремели в полицию – читайте дальше.

Шестая серия сериала "Поймать Кайдаша" – сюжет

В шестом эпизоде ​​сериала свекровь загружает работой беременную Мелашку. Девушка хочет угодить и матери мужа, и Мотре, однако оказывается в нелегком положении. Карп с женой переехали в новое жилье, но ссоры в их семье таки не прекратились.

Кайдашиха с Матреной без дела тоже не сидели, поэтому решили согласовать между собой право на домашнее хозяйство. Свекровь и невестка бьются не только за кур, свиней и кроликов. Они дошли до того, что делят даже двор. Кроме этого, отец со старшим сыном также встряли в словесную перепалку, поэтому и они дошли до раздела имущества.

Смотрите трейлер к 6 серии "Поймать Кайдаша": видео

Седьмая серия сериала "Поймать Кайдаша" – сюжет

В седьмом эпизоде ​​Мелашка и Лаврин стали родителями. И, вместо того, чтобы отдавать свое время полностью новорожденному ребенку, Мелашка должна бороться со свекровью, которая перетягивает всю заботу и уход в свою сторону. Кайдашиха сама нянчит ребенка, а новоиспеченную мать загружает работой.

С появлением ребенка в семье Лаврентия и Мелашки, другая невестка Марии Кайдашихи подавлена ​​так, что все свое внимание гиперболизированно уделяет собаке. Любовь жены к собаке приобретает такие нездоровые обороты, что муж решает обратиться к врачу за помощью.

Смотрите трейлер к 7 серии "Поймать Кайдаша": видео

Главные актеры сериала "Поймать Кайдаша":

Омелько Кайдаш – Виктор Жданов

Мария Кайдаш – Ирина Мак

Карп – Тарас Цимбалюк

Лаврентий – Григорий Бакланов

Мотря – Антонина Хижняк

Мелашка – Дарья Федина

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Автор: Юлия Турелык
Теги: Новости Украины LifeStyle Кино
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