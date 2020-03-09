"Поймать Кайдаша": чем будет удивлять 8 и 9 серии украинского сериала

Украинский режиссер Александр Тименко мастерски воплотил на экраны историю о культовой семейке Кайдашей. Премьера комедийного сериала состоялась на телеканале "СТБ" 2 марта. Что же ждет зрителей в 8 и 9 эпизодах "Поймать Кайдаша" – читайте на LifeStyle 24.

Как известно, сценарий юмористической драмы написала Наталья Ворожбит – автор "Киборгов" и "Школы". Основой для сериала "Поймать Кайдаша" стала легендарная повесть Ивана Нечуй-Левицкого. Знакомую историю об украинской семье перенесли в XXI век, поэтому все зрители могут наблюдать, как складывается судьба Марии и Омелька Кайдашей, а также их сыновей Карпа и Лаврина и невесток Мотри и Мелашки. От забавных ситуаций и ссор сложно удержать смех, отметили пользователи сети.

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9 марта авторы успешного кинопроекта показали 8 и 9 серии. Чего же ждать от новых эпизодов – читайте в описании.

Смотрите тизер новых серий сериала "Поймать Кайдаша": видео

Восьмая серия сериала "Поймать Кайдаша" – сюжет

В 8 серии сериала "Поймать Кайдаша" украинская семья забудет о дне рождения Маруси Кайдаш. Главной героине комедии не до шуток: она несколько дней подряд готовилась к застолью. Чтобы исправить ситуацию, Лаврин и Мелашка решили подарить то, что было под рукой – чайный сервиз Мотри, что может привести к очередному скандалу.

В то же время Омелько продолжает употреблять алкоголь. Мужчина готов продать все, чтобы уговорить продавца в магазине отдать ему спиртное. Здоровье его ухудшается, а Омелько уже начинает видеть нечисть. Семья Кайдашей решила отправить его на лечение в город, однако медики не могут помочь в этом. Сможет ли Омелько Кайдаш вернуться к работе и какими приключениями обернется затея Лаврентия – зрители увидят в новом эпизоде ​​сериала "Поймать Кайдаша".

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Девятая серия сериала "Поймать Кайдаша" – сюжет

В селе Семигоры продолжают следить за перипетиями в семье Кайдашей. Соседи Таня с Артемом планируют наведаться в гости к Лаврину и Мелашке. У пары вот-вот родится второй ребенок. В то же время Карп и Мотря решили вернуться в город, где поселились у родителей девушки. Но и здесь ей не видать спокойной жизни: мама Мотря подчеркивает, что она сделала неправильный выбор супруга и заставляет задуматься о разводе. От трудностей дома своенравная героиня так напилась на корпоративе, что забыла дорогу домой.

А вот Омелько Кайдаш наоборот лишился тяги к алкоголю. Он начал ходить в церковь и изучать Библию. И, на первый взгляд, все в Кайдашей теперь хорошо, однако все может измениться в новогоднюю ночь.

Главные актеры сериала "Поймать Кайдаша":

Омелько Кайдаш – Виктор Жданов

Мария Кайдаш – Ирина Мак

Карп – Тарас Цимбалюк

Лаврин – Григорий Бакланов

Мотря – Антонина Хижняк

Мелашка – Дарья Федина