Сериал "Рассказ служанки" 4 сезон прекратили снимать из-за угрозы коронавируса

Американский телесериал "Рассказ служанки", получивший бешеную популярность во всем мире за свой антиутопический сюжет, сейчас находится на стадии паузы. Съемки 4 сезона остановили из-за угрозы распространения коронавируса на съемочной площадке.

Об этом заявила главная героиня сериала Элизабет Мосс в своем инстаграме. По ее словам, производство 4 сезона пришлось остановить, чтобы сохранить здоровье и безопасность актеров и съемочной команды.

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"Это шоу – моя жизнь, а этот актерский состав – моя семья. Нет ничего важнее, чем убедиться, что они и все вокруг находятся в безопасности. Мы надеемся вернуться в съемочный процесс, как только это будет безопасно. А пока оставайтесь в изоляции, будьте здоровы и заботьтесь о себе", – заявила киноактриса 16 марта.

Что известно о сериале "Рассказ служанки"?

Как отмечалось выше, его сняли по мотивам одноименной книги Маргарет Этвуд – первая книга была опубликована в 1985 году. По сюжету, события происходят в будущем, в вымышленной стране Галаад, где правят только военные мужчины. Из-за избыточного загрязнение воздуха лишь одна из ста женщин способна рожать детей. Потому способных к деторождению девушек насильно держат в специальных помещениях, которых учат быть покорными мужчинам.

Добавим, что это уже не первая кинолента, которая поставила на паузу производственный процесс. Отменили свои съемки такие голливудские ленты, как "Миссия невыполнима" с Томом Крузом, "Ривердэйл", "Сокол и Зимний солдат", "Карнивал Роу", "Утреннее шоу" и другие. И это не учитывая кинопремьер, которым не суждено состояться в ближайшие месяцы. Только компания Disney оценивает убытки этого года в 5 миллиардов долларов из-за пандемии коронавируса. Сама же киностудия Disney и стриминговый сервис Netflix полностью остановили кинопроизводство.