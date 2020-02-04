"Сокол и Зимний солдат": что известно об ожидаемом сериале от Disney и Marvel

В 2020 году компания Disney планирует выпустить немало взрывных премьер, среди которых не только фильмы, но и сериалы, созданные вместе с популярной студией Marvel. Одной из новинок является лента "Сокол и Зимний солдат" (The Falcon and the Winter Soldier). Все о премьере читайте на LifeStyle 24.

Студия Disney обещает представить, не менее 3 сериалов, снятых вместе с компанией Marvel по мотивам любимых комиксов. Так, проект "Сокол и Зимний солдат" (The Falcon and the Winter Soldier) попал в их список и уже стал одной из самых ожидаемых лент 2020 года.

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Как известно, сериал будет создан специально для Disney+, а в основу сюжета лягут комиксы Marvel Comics. Проект официально является частью четвертой фазы киновселенной Marvel. События в нем разворачиваются после фильма "Мстители: Финал", после того, как "Капитан Америка" уйдет на пенсию, оставив свой щит "Соколу" Сэму Уилсону. Съемки начались в октябре 2019 года в Атланте.

Режиссером сериала выступит Кари Скогленд, а в кресла сценаристов сели Дерек Кольстад и Малкольм Спеллман. Официальная презентация сериала состоялась на San Diego Comic-Con International в июле 2019 года. Дата выхода "Сокола и Зимнего солдата" запланирована на август 2020 года. Известно, что сериал будет состоять из 6 эпизодов.

Актеры и роли сериала "Сокол и Зимний солдат"

Энтони Маки – Сэм Уилсон / Сокол

Себастиан Стэн – Баки Барнс / Зимний солдат

Даниэль Брюль – Гельмут Земо

Эмили Ван Кэмп – Шэрон Картер / Агент 13

Ваятт Рассел – Джон Уолкер / Агент США

"Сокол и Зимний солдат": тизер от Disney и Marvel