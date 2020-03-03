"Поймать Кайдаша": на экраны вышли 1 и 2 серия комедийного сериала

На телеканале "СТБ" стартовал долгожданный комедийный сериал "Поймать Кайдаша". 1 и 2 эпизод уже успели рассмешить киноманов. Что известно о новом сериале и почему его стоит посмотреть – читайте в материале LifeStyle 24.

Комедийный сериал "Поймать Кайдаша" стал адаптацией знаменитой повести Ивана Нечуя-Левицкого. Режиссером современной интерпретации произведения выступила Наталья Ворожбит, наиболее известная по кинолентам "Киборги" и "Дикое поле". Именно она мастерски показала забавную историю украинской семьи, состоящей из 8 главных героев. Хронологически она охватила период с 2005 до 2014 года.

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Первая серия сериала "Поймать Кайдаша" – сюжет

В дебютной серии, которая вышла на экраны 2 марта 2020 года, Лаврентий возвращается домой из армии. Особенно его ждет мама – Маруся Кайдашиха, которая готовит для сына большой пир. Ей помогает соседка Таня, которая пришла не столько готовить, сколько наблюдать за старшим сыном хозяйки Карпом. Однако проявление симпатии девушки он обходит вниманием. Тогда Таня решается на смелый шаг и предлагает Карпу жить с ней. Но оказывается, что парень уже влюблен в Мотрю, которая приехала с учебы в Богуславе и намерена вернуться в город, чтобы реализоваться как бухгалтер.

Карпу в 1 серии "Поймать Кайдаша" легче починить любую машину, чем разобраться в женской психологии. Ведь привлечь внимание Мотри ему не удается. От отчаяния Карпо даже перестал есть. А пока старший брат мучается от любви к неприступной девушке, Лаврин соблазняет не одну красавицу. И чем обернутся его выходки – смотрите в 1 серии "Поймать Кайдаша".

Смотрите тизер к 1 серии "Поймать Кайдаша": видео

Вторая серия сериала "Поймать Кайдаша" – сюжет

А уже во 2 серии "Поймать Кайдаша" семью ждет свадьба. Карпо в течение лета встречался со строптивой Мотрей и решился создать с девушкой семью. Но вот семья девушки не в восторге от такого решения, ведь Карпо часто попадает в неприятности и устраивает драки. Да и Кайдаши не хотят терпеть выходки девушки. Первые споры возникают вокруг празднования свадьбы и угощения гостей. Смогут ли родственники договориться – зрители увидят уже в сериале.

Смотрите тизер ко 2 серии "Поймать Кайдаша": видео

Главные актеры сериала "Поймать Кайдаша":

Омелько Кайдаш – Виктор Жданов.

Мария Кайдаш – Ирина Мак.

Карпо – Тарас Цимбалюк.

Лаврин – Григорий Бакланов.

Мотря – Антонина Хижняк.