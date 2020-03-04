"Поймать Кайдаша": чем удивит зрителей 3 и 4 серии комедийного сериала

3 марта на экраны вышли еще два эпизода украинского сериала "Поймать Кайдаша". Экранизация знаменитой повести Ивана Нечуй-Левицкого получила немало положительных отзывов, поэтому тысячи киноманов с нетерпением ждут 3 и 4 серии, что появятся в сети. Чем удивит продолжение сериала – узнавайте в новости LifeStyle 24.

О распрях обычной семьи, которая живет в селе, известно всем украинцам, ведь, пожалуй, не найдется того, кто не читал знаменитое юмористическое произведение. И если вы еще не читали книгу, есть прекрасная возможность посмотреть сериал "Поймать Кайдаша", снятого по мотивам повести. В сериале авторы затронули актуальные и сегодня темы и с юмором показали жизнь 8 главных героев в одном доме.

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"Поймать Кайдаша" 3 и 4 серии – анонс и трейлеры / СТБ

Третья серия сериала "Поймать Кайдаша" – сюжет

Не успела зажигательная Мотря выйти замуж за Карпа, как ее свекровь сразу же подобрала немало работы. Маруся Кайдаш заставляет невестку вставать очень рано, кормить скот, готовить завтрак на всех членов семьи и убирать в доме. Сама же женщина жалуется на свое здоровье и больше отдыхает. Но пока Мотря покорно выполняет прихоти свекрови, та между отдыхом успевает обсудить ее с соседями, сетуя, что девушка неприветливая, ленивая и не умеет возиться у дома. Женщины начинают "войну".

В то же время мужчины чувствуют в доме себя лишними. Немалые распри вынуждают Омелька Кайдаша пить и пытаться разделить прибыль от работы с сыновьями. Не нравится ситуация в доме и Лаврину, который неожиданно отправляется в город на работу. А в селе все готовятся к Рождеству, что, возможно, принесет долгожданный мир в семью Кайдашей.

Смотрите трейлер к 3 серии "Поймать Кайдаша": видео

Четвертая серия сериала "Поймать Кайдаша" – сюжет

В 4 серии конфликты все таки улеглись в семье Кайдашей. Мотря избавилась от домашней работы и устроилась бухгалтером в сельской администрации. А вот Кайдашиха вынуждена прекратить отдых и взяться за работу по дому. И пока все родственники на работе, Маруся Кайдаш успевает везде пошарить, даже в шкафу невестки и в их тайнике с деньгами.

Омелько Кайдаш страдает от галлюцинаций. Мужчина решился лечиться от алкоголизма у бабки Прасковьи.

А вот Лаврентий в городе не засиживается, каждые выходные приезжает в село и помогает соседке Тане ухаживать за ее дочерью. Парень даже думает жениться на ней. Но неожиданно Лаврентий встречает Мелашку, в которую влюбляется с первого взгляда.

Смотрите трейлер к 4 серии "Поймать Кайдаша": видео

Главные актеры сериала "Поймать Кайдаша":

Омелько Кайдаш – Виктор Жданов

Мария Кайдаш – Ирина Мак

Карп – Тарас Цимбалюк

Лаврентий – Григорий Бакланов

Мотря – Антонина Хижняк