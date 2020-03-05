"Поймать Кайдаша": 5 и 6 серия украинского сериала, который покоряет сеть

Едва ли не самым обсуждаемым сериалом недели стала экранизация "Кайдашевой семьи". Премьера состоялась на канале "СТБ", а 4 марта зрители смогут увидеть 5 и 6 серии "Поймать Кайдаша". Чем продолжится увлекательная история об украинской семье – читайте на LifeStyle 24.

Сейчас сериал "Поймать Кайдаша" получил немало лестных отзывов. Авторы телепроекта решили по-новому показать знаменитую повесть Ивана Нечуя-Левицкого и изобразить жизнь в современном селе. Интересно, что имена главных героев не претерпели изменений, поэтому зрители уже с интересом наблюдают за курьезными перипетиями в жизни Омелька и Маруси Кайдаш, а также их сыновей Карпа и Лаврина и невесток Мотри и Мелашки. На примере главных героев, которые пытаются наладить свою личную жизнь, киноманы смогут увидеть немало актуальных проблем современности.

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Уже вечером 4 марта состоится анонсированный показ 5 и 6 серии "Поймать Кайдаша". Как изменится привычная жизнь украинской семьи и почему Карпо и Омелько Кайдаши поругаются – узнавайте в анонсе к новым эпизодам.

Пятая серия сериала "Поймать Кайдаша" – сюжет

В 5 эпизоде сериала Омелька и Марию будут ждать вторые сватовства. Брачующиеся отправятся в соседнее село, где скромно живет семья Балашей. Ни отец, ни мать еще не видели Мелашку, поэтому во время поездки пытаются узнать у Лаврина детали о девушке и ее роде. Однако, увидев, в каком затруднении живут Сваты, Кайдашиха передумала давать благословение на брак. Еще больше она разозлилась, узнав о возрасте девушки.

Не в восторге от предстоящей свадьбы и Матрена, которая понимает, что для еще одной семейной пары в доме нет места. В разговорах о возможном переезде от родителей Карп очень категоричен: он не намерен покидать родительский дом. Тогда у Мотри и появляется новый план действий: она уговаривает Лаврина переделать половину сарая в жилой дом. Когда же парень завершает ремонт – женщина не удерживает зависти. Получит ли Лаврин согласие на брак и как потомки Кайдаша поделят квадратные метры – зрители увидят в 5 серии сериала.

Смотрите трейлер к 5 серии "Поймать Кайдаша": видео

Шестая серия сериала "Поймать Кайдаша" – сюжет

Уже в 6 серии "Поймать Кайдаша" Мелашка и Лаврин ждали появление первого ребенка. Однако беременность девушки не повлияла на отношение Маруси Кайдаш к снохе: будущая мама страдает от задач свекрови. Не получает она поддержки и у Мотри.

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Карп с женой переезжают в отдельный дом и это не уберегает их от семейных ссор. Кайдашиха и Мотря не могут поделить скот и огород, а поэтому каждый раз устраивают скандал. Поделить работу в СТО не могут и Карпо с отцом. Омелько Кайдаш начал брать плату за ремонт машин алкоголем, что отнюдь не одобряет его потомок. Почему Кайдаши окажутся в полицейском отделении зрители увидят 4 марта.

Смотрите трейлер к 6 серии "Поймать Кайдаша": видео

Видео будет позже

Главные актеры сериала "Поймать Кайдаша":

Омелько Кайдаш – Виктор Жданов

Мария Кайдаш – Ирина Мак

Карпо – Тарас Цимбалюк

Лаврин – Григорий Бакланов

Мотря – Антонина Хижняк

Мелашка – Дарья Федина