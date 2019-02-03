Сериал "Сплетница" может вернуться на телеэкраны: неожиданные подробности

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Сериал "Сплетница"
Сериал "Сплетница" / Instagram / @gossipgirlfeed

Американский телевизионный канал The CW обсуждает возможность перезапуска популярного сериала "Сплетница", который выходил на телеэкраны с 2007 по 2012 год.

Об этом заявил президент The CW Television Network Марк Педовитц во время пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков, сообщает издание TV Line.

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По его словам, The CW пока только в процессе обсуждения идеи перезапуска проекта.

Мы в процессе обсуждения, но я не знаю, когда мы дойдем до какого-то решения. Я не знаю, когда это произойдет. Многое зависит от Warner Bros. и исполнительных продюсеров Джоша Шварца и Стефани Сэведж, потому что без них это не имеет смысла,
– рассказал президент The CW Television Network.

Серіал

Лейтон Мистер в сериале "Сплетница" / Instagram / @gossipgirlfeed

Педовитц не стал отрицать, что вопрос продолжения телешоу остается открытым. Сериал "Сплетница" выходил с 2007 по 2012 год, главные роли в нем исполнили Блейк Лавли, Лейтон Мистер, Эд Вествик и Тейлор Момсен. В нем говорится о состоятельной жизни и интригах детей богачей Верхнего Ист-Сайда.

Серіал
Лейтон Мистер и Эд Вествик в сериале "Сплетница" / Instagram / @gossipgirlfeed

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Блейк Лайвли
Источник: Lifestyle
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