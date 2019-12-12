Сериал Stargirl по комиксам DC: в сети появился первый трейлер – видео

Фильмы и телесериалы, снятые по мотивам одноименных комиксов, пользуются наибольшей популярностью и собирают немалые суммы в прокате. Поэтому компании и телеканалы не упускают возможности угодить зрителю и тем самым повысить свои рейтинги.

Как сообщалось ранее, сценаристом проекта, которому уже приписывают большой успех, выступит американский писатель и сценарист комиксов Джефф Джонс, а композитором проекта стала Пинар Топрак. Так, первый трейлер к будущему телесериалу "Супергерл" (Stargirl) съемочная команда показала фанатам во вторник, 10 декабря.

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По сюжету сериала "Супергерл", Кортни Уитмор жила обычной жизнью школьницы, пока среди вещей своего отчима не нашла палку Стармена. Как ей известно, Пэт Дуган ранее был помощником супергероя, однако после его смерти решил отдохнуть от деятельности, забрав с собой его посох. После того, как Кортни нашла волшебную палку, она наделила ее своими способностями и обычная школьница стала настоящей Stargirl.

Главную роль в сериале сыграет Брек Бэсинджер, а ее отчима Пэта Дугана – Люк Уилсон. Премьера ленты запланирована на весну 2020 года.

Stargirl: первый трейлер сериала смотреть онлайн